越南科学与技术翰林院以科学外交和民间外交为基础推进国际融合

越通社河内——从7月19日至23日访问奥地利期间，由越南科学与技术翰林院副院长陈俊英教授率领的工作代表团开展了一系列科学外交与民间外交活动，与国际应用系统分析研究所（IIASA）、奥地利科学院、维也纳工业大学、国际原子能机构（IAEA）、越南驻奥地利大使馆、各友好组织以及在奥越南知识界群体等进行沟通交流，为扩大合作网络、加强科学与政策之间的连接，并为新阶段的科研合作项目奠定基础作出贡献。



越南科学与技术翰林院与越南驻奥地利大使馆及国际应用系统分析研究所在大使馆驻地共同举办了科技外交座谈会，从国家级与国际研究机构的角度，向驻地外交代表分享了关于科学外交的观点。



陈俊英教授强调，在全球性挑战日趋复杂的背景下，各科学院及研究机构不仅履行科学研究职能，还需要发挥知识对接以及加强科学与政策对话的作用。越南科学与技术翰林院希望推动系统分析在政策咨询中的应用，同时将越南科学家与关于战略技术和可持续发展的国际研究项目连接起来，并扩大在东南亚这一正面临诸多增长挑战地区的合作网络。



IIASA代表卡伦·利普斯（Karen Lips）女士认为，IIASA 在过去50多年中的核心价值在于搭建一个平台，让科学通过跨学科研究和国际合作网络将各国紧密联系在一起。与此同时，IIASA 科学外交总监苏西·基钦斯（Susie Kitchens）女士强调，科学外交的基石首先是建立人与人之间的信任；正是从学术对话和专家网络中，才形成了长期合作以及基于科学依据的政策。（完）

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