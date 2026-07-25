经济

保持出口增长势头，努力实现可持续发展

据统计局数据，2026 年上半年，全国货物贸易逆差约166.5亿美元，而去年同期则实现贸易顺差79.5 亿美元。

农林水产品继续成为全国出口整体中的一大亮点
农林水产品继续成为全国出口整体中的一大亮点

越通社河内——据统计局数据，2026 年上半年，全国货物贸易逆差约166.5亿美元，而去年同期则实现贸易顺差79.5 亿美元。

在这幅总体图景中，农林水产品继续成为一大亮点，维持约92亿美元的贸易顺差，进一步确认了农业在缓解国家贸易收支压力方面的重要作用。

然而与去年同期相比，农业领域的贸易顺差也下降了7.7%。主要原因在于进口额增幅较大，达266.8亿美元，增长11.7%。

大部分进口商品类目均录得增长，其中尤为突出的是饲料产品增长 26.9%、林产品增长 19.9%、农产品增长 16.1%。

与此同时，咖啡、大米等部分主力出口商品的价格因受国际市场价格变动的影响而大幅下跌。

上述态势表明，要实现可持续地扩大贸易顺差，需要从进口和出口双向入手出台解决方案。在进口方面，应逐步提高国内原料供应的主动能力，发展高产、优质且具有价格竞争力的集中式原料区，尤其是在腰果、木材、水产品等具有优势的出口行业对加工原料需求日益增加的背景下。

另一方面，减少对进口原料的依赖，也是提高农业领域应对国际市场波动抵御能力的重要因素。因为一旦国际原料价格或物流成本上涨，将推高国内生产成本，从而影响竞争优势，并收窄多个行业的顺差空间。

2025 年，农业全行业贸易顺差达约 210 亿美元，在全国贸易图景中留下了瞩目的印记。

然而，今年前几个月已出现诸多不利因素，因此，2026 年后几个月需同步实施各项解决方案，以维持并逐步扩大贸易盈余。这将为农业发挥“支柱”作用，为整体经济增长奠定坚实基础。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #货物贸易逆差 #贸易顺差 #农林水产品
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