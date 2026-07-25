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“洞穴王国”与无尽的奥秘

循着国内外洞穴探险家的足迹，广治省丰芽-格邦国家公园原始森林覆盖下的神奇世界正逐渐揭开神秘面纱。数百个洞穴、历经数百万年形成的钟乳石、地下暗河以及众多独特的地质奥秘相继被发现，构成了全球突出价值，进一步巩固了丰芽-格邦在越南乃至世界旅游版图上的重要地位。

“噩梦天坑”深达250米，内部有一条神秘的地下河。图自越通社
“噩梦天坑”深达250米，内部有一条神秘的地下河。图自越通社

越通社河内——循着国内外洞穴探险家的足迹，广治省丰芽-格邦国家公园原始森林覆盖下的神奇世界正逐渐揭开神秘面纱。数百个洞穴、历经数百万年形成的钟乳石、地下暗河以及众多独特的地质奥秘相继被发现，构成了全球突出价值，进一步巩固了丰芽-格邦在越南乃至世界旅游版图上的重要地位。

35年前来到越南的英国皇家洞穴探险队与越南科学家一道，坚持开展洞穴勘探与研究工作，向世界展示越南洞穴景观的壮丽与神奇。

难以忘记的探险历程

长期从事丰芽-格邦国家公园洞穴研究工作的越南古生物研究院谢和方表示，1990年，河内综合大学地质地理系与由霍华德·林伯特（Howard Limbert）率领的英国皇家洞穴协会首次开展联合洞穴探险，完成了对丰芽洞和穹洞（Hang Vòm）约3公里区域的勘探。1998年，河内国家大学下属自然科学大学委托陈宜教授牵头编制《丰芽-格邦国家公园世界自然遗产》申遗材料。

2003年7月，联合国教科文组织（UNESCO）正式将丰芽-格邦国家公园列入世界自然遗产名录。这是继下龙湾之后越南第二处世界自然遗产。

霍华德·林伯特表示， “2009年，英国皇家洞穴探险队终于有机会探寻这座他们十余年一直在寻找的洞穴。一位名叫胡卿的当地山林向导带领着我们来到他于1990年发现的洞口。这座洞穴如今被命名为韩松洞（Sơn Đoòng），全长超过6.5公里，尽头是一面巨大的墙壁，被称为‘越南伟大墙壁’。经过测绘，这座洞穴被正式载入丰芽-格邦国家公园地图，同时被评为世界最大的洞穴之一。”

2026年4月初，一支由10名外国专家、3名越南专家及后勤保障人员组成的探险队前来探索茶义洞（Hang Chả Nghéo）。探险队携带了数千米长的绳索。从洞口进入后，首先是一段约90米的垂直井道。探险队员沿绳索下降，途中遇到一块突出的石灰岩斜坡，便以此为支点钻孔并安装膨胀螺栓作为锚点，继续向更深处下降。当沿垂直方向下探至约350米深处时，探险队发现了洞穴的水平通道。

随后，探险队通过在地下暗河中游泳，又沿着主洞前进了近600米。整个探险过程中，仅有两名队员成功抵达洞底。由于洞内气温极低，而队员们未携带专业保温装备，两位专家无法在洞内停留太长时间。霍华德·林伯特表示，这座洞穴最特别之处在于其仍在不断延伸，目前尚未完成全面勘测，显示出该地区有望形成大型洞穴系统的巨大潜力。探险队计划于2027年3月再次对该洞穴开展探索工作。

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丰芽-格邦国家公园丰芽洞口外的景色美如画卷。图自越通社

向世界展示洞穴的独特价值

丰芽-格邦国家公园园长范洪蔡表示，截至目前，英国皇家洞穴探险专家与丰芽-格邦国家公园已确认7个主要洞穴分布区，共记录发现472个洞穴，累计勘测总长度超过254公里，使该地区成为世界上洞穴系统最丰富、最独特的（KARST）地区之一，并享有“洞穴王国”的美誉。

在2026年初开展的考察活动中，由霍华德·林伯特博士率领的洞穴专家团队共勘察了29个洞穴，其中包括26个新发现洞穴和3个已知洞穴的延伸部分，累计测绘长度超过13.6公里。此次考察成果为丰芽-格邦国家公园的洞穴数据库增添了重要内容，同时再次证明了该地区在地质、地貌及喀斯特系统方面所具有的突出价值。

旅游专家阮洲亚表示，35年来，在霍华德·林伯特及其团队持续开展洞穴探险与考察的推动下，广治省的洞穴探险旅游取得了重要发展成果。丰芽-格邦已成为全球规模最大的洞穴探险旅游目的地，每年接待近5万名游客。目前，当地已推出约15种洞穴探险旅游产品，行程从1天至5天不等，难度覆盖从初级到高级。这一旅游产品每年创造超过3000亿越盾的营业收入。

阮洲亚表示，预计未来5年，洞穴探险旅游将持续快速发展，年接待游客量有望增至约10万人次，年营业收入预计达5000亿至7000亿越盾。韩松洞将继续发挥引领作用，推动这一旅游产品走向世界。广治省已明确，将丰芽-格邦打造成为亚洲探险旅游之都，而洞穴探险旅游将在这一发展战略中发挥重要作用。

专家们认为，尽管丰芽-格邦的洞穴探险与考察工作已持续30多年，但这一探索之旅远未结束，因为目前丰芽-格邦国家公园仍有约60%的区域尚未得到勘探。因此，这片原始森林和地下世界所蕴藏的无尽奥秘依然充满吸引力，未来他们还将继续返回这里，开展新的探险与探索活动。（完）

#洞穴王国 #奥秘 #丰芽-格邦 #英国皇家洞穴探险队 广治省
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