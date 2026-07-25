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黎光松同志出任安江省委书记

7 月 25 日上午，安江省委举行会议，公布政治局关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并发表指导讲话。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉向黎光松同志颁发任命决定。图自越通社
越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉向黎光松同志颁发任命决定。图自越通社

越通社安江省——7 月 25 日上午，安江省委举行会议，公布政治局关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并发表指导讲话。

会上，中组部副部长阮诚心公布了政治局关于干部工作的各项决定。

政治局决定，越共中央委员、芹苴市委书记黎光松同志不再参加芹苴市委委员会、常务委员会，不再担任芹苴市委书记及相关职务；调派其参加安江省委委员会、常务委员会，出任 2025—2030 年任期安江省委书记，并指派其参加第九军区党委。

中央组织部部长阮维玉在发表讲话中指出，黎光松同志是一名受过系统培训、从基层成长起来的干部，历任多个不同工作岗位，被评为能力突出、工作方式科学的干部。在各个工作岗位上都始终努力奋斗，圆满完成任务，为机关、单位和地方的整体成绩与成果作出了重要贡献。

阮维玉同志要求黎光松在新岗位上紧密围绕中央、政治局、书记处的指导要求，以最高的努力与决心迅速投入工作，与省委、常委会一道，继续创新思维、领导与调控方式，坚守纪律；提高集体及一把手个人的责任感，敢于涉足难事、开创先例，集中领导和指导圆满完成各项任务。（完）

越通社
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