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第59届东盟外长会：越南在东盟系列会议上留下诸多深刻印记

值此越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于7月20日至24日出席在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议之际，越南外交部副部长邓黄江接受了越通社记者的采访，介绍了本次会议的突出成果以及越南代表团所作出的贡献。

越南外交部副部长邓黄江。图自越通社
越南外交部副部长邓黄江。图自越通社

越通社河内——值此越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于7月20日至24日出席在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议之际，越南外交部副部长邓黄江接受了越通社记者的采访，介绍了本次会议的突出成果以及越南代表团所作出的贡献。

外交部副部长邓黄江表示，本次会议已取得了圆满成功与全面成果，通过了多项重要文件，将政治承诺转化为了富有实质性的合作。

各国同意持续推进东盟共同体建设进程，东盟的对外关系网络不断扩大并走向深入；东盟所确立的行为准则的吸引力与永恒价值，通过《东南亚友好合作条约》（TAC）签署 50 周年纪念活动的成功举行再次得到确认；湄公河—日本及湄公河—韩国外长会议继续确认了两国对次区域合作的长期承诺等。

在评估越南代表团在此次系列会议上的参与及最突出贡献时，外交部副部长邓黄江表示，发扬越共十四大关于在东盟中保持“主动、负责任和发挥引领作用”的外交路线精神，外交部长黎怀忠及越南代表团参加本次系列会议是为了主动筹划并贡献解决方案。通过近 20 场会议，越南留下了许多深刻的印记。

越南与主席国菲律宾及各成员国紧密配合，推动东盟内部团结与共识；积极支持主席国高效、按进度落实已提出的各项优先事项与倡议；提出多项倡议和构想，旨在巩固东盟的团结，增强自强能力与互联互通。

越南还主动参与并为各场会议上关于东海问题的讨论指明方向，强调东海和平、安全与稳定的重要性，强调各国的共同利益与责任，确保东盟在东海问题上的原则立场在各项会议文件中得到全面体现。

谈及双边活动，外交部副部长邓黄江表示，外交部长黎怀忠共进行了约15场双边会晤与接触，同各国代表团团长进行了交流。据他介绍，各合作伙伴均高度评价越南的地位、作用以及发展成就；将越南视为地区和世界上日益重要的合作伙伴。

越南外交部长黎怀忠出席第59届东盟外长会议及相关会议之行取得了圆满成功，有助于在双边和多边层面深化与各合作伙伴的关系，拓展发展空间，并为实现国家各项目标战略创造更多有利条件。（完）

越通社
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