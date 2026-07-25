时政

500昼夜战役：在同奈市明德乡开展烈士遗骸寻找与归集工作

7月25日，第七军区指导委员会与同奈市烈士遗骸寻找、归集和身份确认指导委员会在同奈市明德乡区域举行烈士遗骸寻找与归集工作启动仪式。越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席活动。

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席活动。图自越通社
越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席活动。图自越通社

越通社河内——7月25日，第七军区指导委员会与同奈市烈士遗骸寻找、归集和身份确认指导委员会在同奈市明德乡区域举行烈士遗骸寻找与归集工作启动仪式。越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席活动。

潘文江在仪式上表示，国防部已同步、坚决地部署了“500昼夜战役”；成立了30多支搜寻队，加强信息收集、遗骸采样力量，组织核实研讨会，同时应用地下雷达、数字技术及管理软件，服务于烈士遗骸的搜寻、归集和身份确认工作。

经过4个多月的战役实施，各力量已寻找并归集了近1500具烈士遗骸和7座集体墓地；在胡志明市黎氏莲（Lê Thị Riêng）公园发现了100多具烈士遗骸和2座集体墓地；已对7.3万多座烈士墓进行取样，其中5万多座具备取样条件；排雷清爆面积约8500公顷。就同奈市而言就已归集100多具烈士遗骸，并对5000多座烈士墓进行了取样。

潘文江要求第七军区与同奈市继续最大限度地调动资源，大力推进科技应用，抓紧数据分析、信息核实，圈定可能存在烈士墓地的区域；同时庄重举行追悼和安葬仪式，并早日移交遗骸样本以供DNA鉴定。

vnanet-dn-1.jpg
越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央军委常委、越南人民军总政治局主任阮仲义大将向各位英雄烈士敬香缅怀。图自越通社

潘文江还呼吁国内外各组织和个人继续提供有关烈士、烈士墓地的信息，为英雄烈士早日回归故里贡献力量。

据同奈市指导委员会介绍，明德乡是1967年至1975年间曾发生多场激烈战斗的区域。在开展“500昼夜战役”之前，该区域已归集了55具烈士遗骸。自7月14日起，职能部门扩大勘察探测范围，至7月20日又发现了21具遗骸及多件烈士遗物。（完）

越通社
#500 ngày đêm #Liệt sĩ #500昼夜战役 #同奈市 #明德乡 #烈士 越南
关注 VietnamPlus

500 个昼夜行动

相关新闻

活动介绍海报。组委会供图

越南多地举办艺术演出纪念荣军烈士节 弘扬“饮水思源”精神

值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）之际，全国各地纷纷开展形式多样的“知恩图报”纪念活动。中央艺术院团与地方文化单位相继推出主题文艺演出，向革命烈士、伤残军人、伤病军人及革命有功人员致以崇高敬意，弘扬“饮水思源”的优良传统，激发爱国情怀与民族自豪感。

将两位烈士遗骸从帕丁山顶迎回故土

将两位烈士遗骸从帕丁山顶迎回故土

帕丁山口是1954年奠边府战役的交通要道。战争结束七十多年后的今天，这里仍有一些英烈长眠山间、尚未被找到。根据目击者和当地群众提供的线索，奠边省军事指挥部搜寻、归纳烈士遗骸工作组组织开展了核实、实地勘察，并在牛下乡（Quài Tở）垄村（Lồng）区域进行发掘。

更多

会见现场。图自经济财政杂志

越南推动国际金融中心建设与金融市场发展

越南财政部副部长陈国方日前与彭博社亚太区总裁李冰（Bing Li）举行工作会谈，就金融市场发展合作、国际投资者对接以及2027年2027年亚太经合组织（APEC）峰会活动筹备等交换意见。

越南外交部副部长邓黄江。图自越通社

第59届东盟外长会：越南在东盟系列会议上留下诸多深刻印记

值此越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于7月20日至24日出席在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议之际，越南外交部副部长邓黄江接受了越通社记者的采访，介绍了本次会议的突出成果以及越南代表团所作出的贡献。

杜清平同志出任芹苴市委书记。图自越通社

杜清平同志出任芹苴市委书记

7 月 25 日下午，芹苴市委举行会议，公布政治局关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并发表指导性讲话。

越南外交部发言人范秋姮。图自外交部

越南禁止所有形式的强迫劳动

USTR 的这一决定尚未全面反映越南在预防、减少和消除强迫劳动，包括禁止进口使用强迫劳动的产品方面的客观事实与努力。越南严禁所有形式的强迫劳动，严格遵守国际劳工组织（ILO）的规定以及越南作为成员国所签署的各项国际条约和自由贸易协定。

越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

黎明兴总理：激扬奠边府豪气 创造发展新奇迹

7月25日上午，越南政府总理黎明兴在奠边省与奠边省委常委会举行工作会议，讨论经济社会发展情况、实现两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57号决议落实及为地方排忧解难等事宜。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉向黎光松同志颁发任命决定。图自越通社

黎光松同志出任安江省委书记

7 月 25 日上午，安江省委举行会议，公布政治局关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并发表指导讲话。

越南科学与技术翰林院与越南驻奥地利大使馆及国际应用系统分析研究所举行科技外交座谈会。图自越通社

越南科学与技术翰林院以科学外交和民间外交为基础推进国际融合

从7月19日至23日访问奥地利期间，由越南科学与技术翰林院副院长陈俊英教授率领的工作代表团开展了一系列科学外交与民间外交活动，与国际应用系统分析研究所（IIASA）、奥地利科学院、维也纳工业大学、国际原子能机构（IAEA）、越南驻奥地利大使馆、各友好组织以及在奥越南知识界群体等进行沟通交流，为扩大合作网络、加强科学与政策之间的连接，并为新阶段的科研合作项目奠定基础作出贡献。

印度尼西亚东南亚研究中心（CSEAS）主任阿里斯曼接受越通社驻印尼记者的采访。图自越通社

印尼学者：越南连接利益并巩固东盟团结

阿里斯曼指出，加入东盟31年来，越南为东盟共同体三大支柱作出了重要贡献。在政治安全领域，越南始终支持东盟中心地位，为维护地区和平稳定并防止冲突作出积极贡献。

泰国驻越南大使乌拉瓦迪•斯里皮罗米亚。图自越通社

泰国驻越南大使：进一步深化越泰经贸与投资合作

泰国驻越南大使乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚指出，泰越关系的亮点是双边关系不断迈上新台阶。两国高层互访频繁，为两国人民深化相互了解、巩固互信并拓展民间交流、经济、政治、文化和社会等领域的合作关系。

越南社会科学翰林院环境地理与可持续发展研究所所长阮氏碧月。图自越通社

越共十四届三中全会：推进海洋空间综合治理 加速迈向可持续发展

越共中央总书记、国家主席苏林在越共第十四届中央委员会第三次全体会议上致开幕词时强调，海洋是生存、发展和维护国家主权的重要空间，必须实行综合治理，加强与陆地、海港、物流体系、经济走廊及国际合作的衔接。这一要求为海洋发展空间布局提出了新的思路，即将资源开发与区域联动、资源保护、沿海地区居民可持续生计保障相结合。

马来亚大学（University of Malaya）外交、安全与战略问题分析员柯林斯·钟耀杰 图自越通社

越南成为推动《东盟共同体2045愿景》落实的重要战略支柱

马来亚大学（University of Malaya）外交、安全与战略问题分析员柯林斯·钟耀杰（Collins Chong Yew Keat）表示，在东盟启动落实《东盟共同体2045愿景》背景下，越南正凭借坚持东盟核心原则、积极提出区域合作倡议以及推动务实合作，日益成为塑造东盟未来发展的重要战略支柱和关键推动力量。