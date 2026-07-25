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越南推动国际金融中心建设与金融市场发展

越南财政部副部长陈国方日前与彭博社亚太区总裁李冰（Bing Li）举行工作会谈，就金融市场发展合作、国际投资者对接以及2027年2027年亚太经合组织（APEC）峰会活动筹备等交换意见。

会见现场。图自经济财政杂志
会见现场。图自经济财政杂志

越通社河内——据越南财政部消息，越南财政部副部长陈国方日前与彭博社亚太区总裁李冰（Bing Li）举行工作会谈，就金融市场发展合作、国际投资者对接以及2027年2027年亚太经合组织（APEC）峰会活动筹备等交换意见。双方一致同意推动广泛合作，加强越南金融市场与国际金融市场的对接。

陈国方表示，越南正在推动在胡志明市和岘港市建设两个国际金融中心。法律框架和组织模式已逐步形成，但要使这些中心有效运作，仍需在高质量人力资源、金融科技及与国际金融市场对接等方面具备诸多条件。这是连接越南与全球金融市场的国际门户，为国际资本更顺畅地流入越南以及从越南流向世界创造条件。

在谈及越南主办的2027年亚太经合组织论坛时，陈国方表示，财政部将主持包括副部长级、部长级财长会议及资本市场讨论会等多项重要会议。财政部希望彭博社参与其中，分享国际经验，提供媒体支持，助力将越南的各项倡议传播至全球金融界。

陈国方还表示，财政部正在制定越南金融市场发展方案，希望彭博社在方案完善过程中分享国际经验。该部愿意与彭博社配合，促进国际投资者与越南市场对接。

李冰表示，2026年标志着彭博社在越南运营30周年。彭博社不仅希望在当前阶段继续与越南同行，还期待在金融科技、人工智能、教育、市场发展和金融社区建设等多个领域与越南开展更长远的合作。

对于2027年APEC峰会，李冰强调彭博社愿意调动集团全部资源，从媒体、技术到国际经验分享和全球投资界对接等方面支持越南。（完）

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越通社
#CPTPP #NQ 59 #越南 #国际金融中心 #金融市场 越南
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