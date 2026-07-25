文化

越南官贺民歌题材电影正式全球上映

取材自越南官贺民歌遗产的电影《爱情之园》在第 8 届哈里亚纳国际电影节上斩获“最佳国际影片奖”后，已通过印度国家广播电视台（Prasar Bharati）旗下的流媒体平台（OTT）WAVES 正式在全球范围内发行。

印度中央邦内阁部长凯拉什·维贾伊瓦尔吉亚讲话。图自越通社
印度中央邦内阁部长凯拉什·维贾伊瓦尔吉亚讲话。图自越通社

越通社河内——取材自越南官贺民歌遗产的电影《爱情之园》在第 8 届哈里亚纳国际电影节上斩获“最佳国际影片奖”后，已通过印度国家广播电视台（Prasar Bharati）旗下的流媒体平台（OTT）WAVES 正式在全球范围内发行。

越通社驻新德里记者报道，电影首映仪式于7月24日在首都新德里举行，吸引了来自越南和印度的众多嘉宾出席，其中包括多位部长、外交官、工艺家、艺术家、电影制作人、演员以及多家国内外新闻媒体代表参加。

印度中央邦内阁部长凯拉什·维贾伊瓦尔吉亚（Kailash Vijayvargiya）在活动上致辞时强调，文化与宗教遗产是塑造每个国家特色与认同的基石。他高度评价越南与印度在历史和文化方面的相似之处，同时确认两国关系不仅是两个国家之间的关系，更是各大文明与共同价值交融的体现。在他看来，这部电影将成为一座桥梁，为增进两国人民之间的文化交流与友好情谊作出贡献。

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参加电影首映仪式的代表。图自越通社

据朱宝桂教授介绍，《爱情之园》带观众走进于2009年被联合国教科文组织（UNESCO）列为《人类非物质文化遗产代表作名录》——官贺民歌文化空间，从而弘扬关于仁爱、忠贞以及人与人之间紧密相连的精神价值。

朱宝桂教授表示，该部电影将继续发挥桥梁纽带作用，助力推广文化价值并增进越南与印度两国人民友好情谊的坚定信心。

电影导演Biswadeep Roy Chowdhury认为，越南与印度都拥有悠久的文化遗产。在他看来，这部电影不仅有助于弘扬和保存各项传统价值，还能在现代社会背景下激发年轻一代更加珍视自身文化认同的灵感。

以顾问兼演员身份参与该项目的朱宝桂教授为确保官贺民歌在国际银幕上的真实呈现、保持遗产的原始精神作出了贡献。作为印越文化遗产计划的品牌大使，他还在推广两国共同文化价值方面做出了诸多贡献。

电影《爱情之园》在全球平台上的发行，有望继续传播官贺民歌之美，助力通过电影艺术推动越南与印度之间的文化交流。（完）

越通社
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