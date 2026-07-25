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用纪念品讲述越南故事

随着文化产业不断发展，纪念品正日益彰显其作为“文化大使”的作用，不仅有助于推广国家形象、传播文化遗产价值，也成为推动创意经济发展的重要载体。

国际游客在2025年河内旅游礼品节上对越南传统产品爱不释手。图片来源：越通社
国际游客在2025年河内旅游礼品节上对越南传统产品爱不释手。图片来源：越通社

越通社河内——随着文化产业不断发展，纪念品正日益彰显其作为“文化大使”的作用，不仅有助于推广国家形象、传播文化遗产价值，也成为推动创意经济发展的重要载体。

一件礼品，一个越南故事

“有一次，我在日本一家文化交流中心参访时，赠送了几枚印有越南水上木偶戏图案的胸针。三个月后，对方主动联系我，告诉我他们已经深入了解了这一传统艺术形式，并希望邀请越南水上木偶剧团赴日演出。这说明，一件小小的纪念品，完全可以成为一个更大文化故事的开端。”2026年河内创意设计节策展团队成员、Hanoi Grapevine总监阮秀姮分享道。

这一故事表明，如今的纪念品已不再只是旅行的纪念物，而正逐渐成为讲述越南文化故事的重要媒介。在许多国家，纪念品已成为旅游产业生态的重要组成部分。它们的价值不仅在于材质或实用功能，更在于能够传递一个地方独特的文化特质。一件小小的物品，足以展现一种文化，激发人们的好奇心，促使拥有者进一步了解孕育它的土地。

如今，纪念品已不仅仅是名胜古迹或经典地标的缩影，而越来越多地记录着一座城市、一片土地的生活气息。一枚印有越南法棍（三明治）的徽章、一本描绘河内街景的手绘笔记本、一幅展现胡志明市日常生活的插画……都能够引发人们的情感共鸣，因为它们讲述的是一个真实、亲切、充满活力的越南。正是这些朴实而鲜活的故事，为文化纪念品注入了新的吸引力。

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印有越南国旗和越南共产党党旗图案的钥匙扣成为最受欢迎的纪念品之一。 图片来源：越通社

文化“出口”的新机遇

河内文庙-国子监每年接待游客超过200万人次，是越南最具潜力开发文化遗产纪念品的旅游景点之一。庞大而多元的游客群体，也意味着必须打造更具吸引力的纪念品，让游客愿意把它们作为旅行记忆的一部分带回家。

文庙-国子监文化科学活动中心副主任唐玉河博士表示，长期以来，景区纪念品商店销售的大多是普通旅游商品，在许多旅游景点都能见到，尚未真正体现文庙自身的文化特色。

基于“纪念品不仅是留存回忆的物件，更是传播文化的重要载体”这一理念，管理单位开始探索新的开发思路。每一件文创产品都围绕文庙崇文重教传统、科举历史以及独特精神价值展开设计，让游客在离开景区之后，依然能够延续文化体验。

从进士碑上的纹样、奎文阁形象，到越南儒学教育的各种文化符号，文庙已开发出多个系列文创产品。每件纪念品都承载着丰富的精神内涵，使游客能够将文庙文化“带回家”。

值得关注的是，当地纪念品开发不仅停留在文化遗产元素的提取上，更与传统手工艺村和创意设计团队深度合作。设计师从古代纹样和文化精髓中汲取灵感，与工匠共同打造兼具文化底蕴和现代实用价值的文创产品。

由传统工艺村匠人手工制作的产品，虽然价格相对较高，但凭借精湛工艺以及背后的文化故事，依然深受游客青睐。

唐玉河认为，一件成功的纪念品应同时具备三个要素：实用性、审美价值和文化表达能力。“如果产品只有文化特色，却不符合游客需求，就难以获得市场认可；反之，如果产品销量很好，却无法体现其所代表地区的文化特色，同样难以形成独特品牌。”

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在2025年河内旅游礼品节上，传统民间玩具“捏面塑（Tò he）”展位吸引了众多市民和游客驻足参观。图片来源：越通社

不过，仅靠少数景区推出几款成功产品，还不足以推动整个行业实现可持续发展，也难以充分释放这一领域的巨大潜力。目前，越南纪念品产业面临着低价进口商品的激烈竞争。同时，具有较高国际知名度和品牌影响力的文化礼品品牌仍然较少。不少产品仍停留在零散手工艺品阶段，缺乏整体设计理念、品牌故事以及专业化销售渠道。

因此，越南亟需构建一个完整的产业生态体系，将创意设计、生产制造、市场营销和品牌推广有机衔接，形成完整的价值链，为文化纪念品走向更广阔的国际市场创造条件。

在这一体系中，文化遗产提供创意源泉，传统工匠传承精湛技艺，设计师则负责将传统文化价值转化为符合现代生活方式的设计语言，而销售平台、旅游目的地及文化机构则成为连接产品与消费者的重要桥梁。

有时候，文化传播正是从游客行李箱中的一件小小纪念品开始。一件设计精巧的手工艺品，或许就是外国朋友认识越南的第一张“文化名片”。当每一件纪念品都承载着值得继续讲述的故事时，越南文化也将以最自然、最富感染力的方式走向世界。（完）

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