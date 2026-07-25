2026年“岘港享受节”开幕

越通社岘港——2026年“岘港享受节” 23日晚在岘港市东海公园开幕，拉开了7月22日至26日在沿海地区和全市各旅游景点举行的文化、体育、旅游和娱乐系列活动的序幕。
岘港市人民委员会副主席阮氏英诗在开幕式上表示，一年一度的“岘港享受节”已成为夏季特色旅游产品，助力推广这座充满活力、创意和独特魅力的海滨城市形象。
以 “岘港——触摸原始之美” 为主题，今年活动旨在弘扬岘港的自然风光、文化和风土人情之美。开幕式当晚的亮点是融合音乐、舞蹈、表演、灯光和现代舞台技术的实景艺术演出。
在节日框架内，组委会举办多项活动，如乡村集市美食空间、岘港海滨享受之路、约500只发光风筝的荧光风筝之夜、海滨光影晚宴以及社区艺术节目和滨海娱乐空间。
游客还有机会体验与自然和当地文化相结合的活动，如与渔民共迎晨光鱼市、在灵应寺禅修、海边瑜伽、探索山茶半岛。本届节日还通过 “数字探索岘港之旅” 项目应用科技手段，增强了互动性和智慧旅游体验。
节日期间，岘港市还同时举办多项海上体育活动、旅游刺激计划以及连接生态、文化和遗产目的地的旅游线路。本届活动将于7月26日晚在东海公园以 “重温岘港时刻” 节目落下帷幕。（完）
“橙剂：良知与正义”展览在岘港开幕 展出400余件图片、文献和实物
“橙剂：良知与正义”2026岘港展览于22日在岘港博物馆正式开幕，共展出400余件图片、文献和实物，全面呈现越南橙剂灾难及战后化学毒剂遗留问题治理历程，弘扬全社会关爱橙剂受害者、共同追求公平正义的精神。