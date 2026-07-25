☕️越通社新闻下午茶（2026.7.25）

黎明兴总理和工作代表团前往E2高地遗迹区胡志明主席纪念堂、奠边府战场烈士祠和A1烈士陵园，敬献花圈并上香。图自越通社

越通社河内——·7月25日上午，越南政府总理黎明兴在奠边省与奠边省委常委会举行工作会议，讨论经济社会发展情况、实现两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57号决议落实及为地方排忧解难等事宜。全文



·7月25日，第七军区指导委员会与同奈市烈士遗骸寻找、归集和身份确认指导委员会在同奈市明德乡区域举行烈士遗骸寻找与归集工作启动仪式。越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席活动。全文



·7 月 25 日下午，芹苴市委举行会议，公布政治局关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并发表指导性讲话。



·7 月 25 日上午，安江省委举行会议，公布政治局关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并发表指导讲话。全文



·值此越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于7月20日至24日出席在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议之际，越南外交部副部长邓黄江接受了越通社记者的采访，介绍了本次会议的突出成果以及越南代表团所作出的贡献。全文



·据越南财政部消息，越南财政部副部长陈国方日前与彭博社亚太区总裁李冰（Bing Li）举行工作会谈，就金融市场发展合作、国际投资者对接以及2027年2027年亚太经合组织（APEC）峰会活动筹备等交换意见。双方一致同意推动广泛合作，加强越南金融市场与国际金融市场的对接。全文



·7月25日，庆和省公安厅与东海坊人民委员会在东海坊联合为东海、潘郎、都荣、美山、保安等各乡、坊辖区内200多名身份不明烈士的亲属采集DNA生物样本。



越南外交部发言人范秋姮。图自外交部

·7 月 25 日，针对记者提出关于越南对美国贸易代表办公室（USTR）根据《301 条款》对所有“受调查”经济体的商品征收 12.5% 新税率有何反应的提问，越南外交部发言人范秋姮明确指出，越南禁止所有形式的强迫劳动。全文



·取材自越南官贺民歌遗产的电影《爱情之园》在第 8 届哈里亚纳国际电影节上斩获“最佳国际影片奖”后，已通过印度国家广播电视台（Prasar Bharati）旗下的流媒体平台（OTT）WAVES 正式在全球范围内发行。全文



·随着文化产业不断发展，纪念品正日益彰显其作为“文化大使”的作用，不仅有助于推广国家形象、传播文化遗产价值，也成为推动创意经济发展的重要载体。



丰芽-格邦国家公园丰芽洞口外的景色美如画卷。图自越通社

·循着国内外洞穴探险家的足迹，广治省丰芽-格邦国家公园原始森林覆盖下的神奇世界正逐渐揭开神秘面纱。数百个洞穴、历经数百万年形成的钟乳石、地下暗河以及众多独特的地质奥秘相继被发现，构成了全球突出价值，进一步巩固了丰芽-格邦在越南乃至世界旅游版图上的重要地位。全文



·在2026年东盟杯A组首场比赛中，越南队在泰国春武里大金体育场以7-0大胜东帝汶队，展现了卫冕冠军的实力。（完）