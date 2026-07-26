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☕️越通社新闻下午茶（2026.7.26）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

越通社河内——·在越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月26日上午，由越共中央、国家主席、国会、政府等领导人组成的代表团，前往河内北山英雄烈士纪念碑敬献花圈、上香悼念，随后赴胡志明主席陵敬献花圈，深切缅怀胡志明主席。阅读全文

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越南党和国家领导人悼念英雄烈士并瞻仰胡志明主席遗容 图自越通社

·越南外交部发言人范秋姮7月26日就“魁元18”号（Khôi Nguyên 18）船海上遇险事件搜救进展答记者问时表示：据越南有关部门通报，载有62人的‘魁元18’号船在东海恶劣天气条件下作业时发生沉没。事故发生后，越南相关职能部门立即赶赴现场，密切配合展开救援行动。在中方派出救援船只、直升机及事发海域附近船只的协助下，搜救工作迅速推进。截至7月26日中午，已成功救起45人。

·越南驻柬埔寨大使阮明羽表示，应越南国会主席陈青敏邀请，柬埔寨国会主席昆·索达莉（Samdech Khuon Sudary）将于7月27日至29日对越南进行正式访问。此访必将进一步巩固和深化越柬“睦邻友好、传统友谊、长期稳定、全面合作”的关系。

·7月26日下午，在顺化市第九届人民委员会（2026—2031年任期）第二次专题会议上，顺化市委副书记黎智青以100%赞成票（50/50名与会代表赞成），当选为顺化市人民委员会主席。阅读全文

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黎智青当选顺化市人民委员会主席。图自越通社


·越南首批国产铝锭产品于26日上午在林同省仁基工业园正式发布。这一里程碑标志着越南铝冶炼产业实现历史性突破，同步完善了铝土矿开发、氧化铝加工和电解铝生产的全产业链布局，为国家提升产业自主能力、推动高附加值制造业发展奠定了坚实基础。越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席发布仪式。


·在河内城市空间加速拓展的背景下，如何在新城区保障市民精神文化生活，成为城市规划的重要课题。作家阮玉进认为，城市更新不仅要完善基础设施，还应同步建设公共文化设施，创新搬迁安置模式，并重视记录城市变迁，为首都发展留存时代记忆。

·7月25日下午，塞内加尔非洲一体化、外交和海外侨民事务部部长谢赫·尼昂（Cheikh NIANG）在阿尔及尔埃尔·奥拉西酒店（El Aurassi）会见了前来辞行的越南驻阿尔及利亚大使兼驻塞内加尔大使陈国庆。尼昂部长积极评价两国合作潜力，并强调塞内加尔是越南进入西非市场最为稳定、安全的门户。阅读全文


·值此纪念越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，胡志明市多家医院开展了免费义诊、发药、走访慰问优抚家庭、革命有功人员及革命根据地民众的系列活动。阅读全文

·位于庆和省永海乡主山-福平国家公园的主山生物圈保护区总面积106646公顷（核心区16400公顷），包括核心区、缓冲区和过渡区。2021年9月，主山国家公园正式被联合国教科文组织认定为世界生物圈保护区，这是对庆和省及越南在保护生物多样性和可持续发展方面所做出的努力的认可。

·名51岁的新西兰女性患者跨越9000多公里，专程来到越南友谊越德医院接受全髋关节置换手术。此前，她因左侧髋关节疼痛多年，在本国等待手术已近4年。这一案例不仅为患者本人带来生活质量的显著改善，也进一步彰显了越南骨科领域在高难度手术方面的专业实力，持续提升了越南医疗在国际患者群体中的影响力。

·高平省委书记、省人民议会主席潘升安强调：数字化转型不仅仅是技术，更是领导思维和组织实施方式的问题。最重要的突破口就是从传统管理思维向基于数据的现代治理思维转变。高平省聚焦三大核心转变，包括干部队伍的认识、国家机关的运作方式以及从管理向服务的转变。

·在数字化转型正在强劲推进的背景下，将技术应用于文化遗产价值的保护与弘扬工作已成为必然趋势。在林同省，文化遗产数字化工作通过建设数字数据库、3D扫描文物、开发虚拟博物馆和在线参观空间得到大力推进，有助于长期保存文化价值，同时提升公众获取文化遗产资源的便利性，推动智慧旅游发展。

·第59届比尔国际象棋节刚刚落幕，越南国际象棋特级大师黎光廉旋即展开了一场意义非凡的外交之旅。7月24日，他前往瑞士首都伯尔尼，拜会越南驻瑞士大使周梅英，在亲切友好的气氛中就赛事经历及越南国际象棋在国际舞台上的发展进行交流。

·凭借玉灵人参、茶蓬桂皮、南乌鱼露等浓郁中部特色的特产及特色农产品，岘港市多家企业和咖啡调饮师正不断创新，推出将咖啡与当地特产相结合的新型饮品。在基于创新驱动经济发展的背景下，将咖啡与传统特产相结合是一种全新做法，既提升了原料价值，又丰富了体验式旅游产品，符合第57-NQ/TW号决议的精神，并在经济发展中充分发挥了文化价值。阅读全文

·在当今文化形态日益多元的背景下，Apsara舞蹈依然光彩独蕴，历久弥新。这一高棉族的传统艺术，不仅以优雅的舞姿令人倾倒，更以深厚的文化底蕴触动心灵，成为高棉族集体记忆与精神价值的生动载体。阅读全文

·7月22日至25日，第七届越武道（Vovinam）世界锦标赛在法国巴黎乔治·卡庞蒂埃体育馆（Georges Carpentier）举行，吸引了来自多个国家的众多武师、运动员和代表参赛。本次赛事由世界越武道总联合会授权在欧洲越武道联合会配合举办，有助于向国际朋友推广越南文化与精神。阅读全文

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越武道表演节目。图自越通社


·夜幕降临，胡志明市的博物馆、遗产建筑与文化空间纷纷开启新的“夜班”。从博物馆庭院音乐会、遗产空间品茶到标志性建筑上的 3D Mapping 光影秀，胡志明市正逐步将文化遗产转化为促进文化产业、旅游业及夜间经济发展的新动力。（完）

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