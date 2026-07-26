遗产“觉醒”：融入城市夜生活

越通社胡志明市——夜幕降临，胡志明市的博物馆、遗产建筑与文化空间纷纷开启新的“夜班”。从博物馆庭院音乐会、遗产空间品茶到标志性建筑上的 3D Mapping 光影秀，胡志明市正逐步将文化遗产转化为促进文化产业、旅游业及夜间经济发展的新动力。

夜间博物馆活力迸发

在周末夜间，胡志明市美术馆吸引了大批民众前来聆听音乐会并参观艺术展厅。与此同时，胡志明市博物馆试点在 19:00 至 21:00 时段开放，将建筑艺术游览与越南茶文化体验巧妙结合。

夜间的开放旨在打造契合现代城市生活节奏的新型文化产品。据胡志明市文化体育局领导表示，该市鼓励各博物馆发挥自身优势，推出符合馆藏文物与建筑特色的产品。这也是顺应国际趋势的做法，推动博物馆走出纯粹的保管存贮功能，转变为创意中心与社区连接纽带。

随着胡志明市多家核心博物馆自 2026 年 5 月起实行财政自主机制，这一举措显得格外具有现实意义。此外，根据胡志明市人民委员会颁布的第 296号计划，该市提出的目标是是：到 2030 年，力争约 40% 具备条件的遗迹打造游览与体验产品或纳入旅游线路；并在 2026 年完成 100% 国家级及国家特别级文化遗产数字化，2027 年完成 100% 市级文化遗产数字化。

科技陪同文化遗产

除了博物馆空间之外，市内的许多遗产建筑也在创新科技的应用下被“唤醒”。值此西贡-嘉定市荣获胡志明主席命名 50 周年（1976年7月2日—2026年7月2日）之际，3D Mapping 光影秀在胡志明市人民委员会总部大楼外立面举行，为该市半个世纪以来的建设与发展历程带来了全新的叙事视角。以标志性建筑为载体，光影、图形与音乐相得益彰，以更贴近当代公众的语言传达了深刻的历史价值。

游客每周末晚上在胡志明市博物馆体验传统陶瓷装饰技艺。（博物馆供图）

基于对每座建筑的历史、架构与文化价值的深入研究而应用科技，能帮助公众尤其是年轻人深刻感受城市记忆的底蕴，激发其在活动结束后继续深入了解历史的兴趣。为将 3D Mapping 等类似的项目发展成为常态化的夜间旅游产品，胡志明市拟制定长期战略，推动管理部门、文化与旅游行业以及创意企业开展同步协作。

科技、演艺与旅游的有机结合，不仅延长了游客的停留时间、赋能夜间经济，更广泛传播了城市的文化价值。胡志明市文化体育局的数据显示，仅在 2026 年上半年，该局下属博物馆系统已接待游客超过 216 万人次（同比增长 28%）；非公立博物馆接待游客超 9.2 万人次，增长逾 100%。各单位还举办了 32 场专题展览、60 场巡展，并征集到 1293 件藏品及学术资料，为推进文化产业发展、将胡志明市打造成富有独特底蕴的创意城市作出贡献。（完）