时政

越南荣军烈士节79周年：党和国家领导人悼念英雄烈士并瞻仰胡志明主席遗容

越南荣军烈士节79周年：党和国家领导人悼念英雄烈士并瞻仰胡志明主席遗容

越南党和国家领导人悼念英雄烈士并瞻仰胡志明主席遗容 图自越通社
越南党和国家领导人悼念英雄烈士并瞻仰胡志明主席遗容 图自越通社

越通社河内7月26日——在越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月26日上午，由越共中央、国家主席、国会、政府等领导人组成的代表团，前往河内北山英雄烈士纪念碑敬献花圈、上香悼念，随后赴胡志明主席陵敬献花圈，深切缅怀胡志明主席。

出席此次悼念仪式的有：越共中央总书记、国家主席苏林，政府总理黎明兴，国会主席陈青敏，中央书记处常务书记陈锦秀等政治局委员；原越共中央总书记农德孟，原国家主席梁强，原政府总理范明政，原国会主席阮氏金银以及多位党和国家现任及前任领导同志。

代表团敬献的花圈挽带上题写着：“世世代代铭记英雄烈士的功勋”。

随后，由越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀率领的祖国阵线代表团，亦前往烈士纪念碑敬香并敬献花圈，表达缅怀之情。

vnanet-vieng-1.jpg
越南党和国家领导人悼念英雄烈士并瞻仰胡志明主席遗容 图自越通社

全体代表满怀崇高敬意与深切感恩，向为民族独立、国家统一和人民幸福英勇献身的烈士们默哀致敬。自越南共产党领导革命事业以来，一代代优秀儿女秉持“没有什么比独立、自由更可贵”的坚定信念，弘扬“决死为祖国决生”的战斗精神，为国家建设和保卫事业前赴后继、英勇奋斗。

79年来，越南党、国家和人民始终高度重视对革命有功人员及烈士家属的优抚工作，积极践行“饮水思源”、“报恩答义”的民族传统美德，通过一系列务实举措，持续改善优抚对象的物质与精神生活，为国家建设与保卫事业凝聚起强大的精神力量。

在党和国家领导下，越南人民军、科研力量及社会各界正全力推进“500昼夜加快搜寻、收迁并确认烈士遗骸身份”专项行动，扎实做好烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作。这项行动被誉为“和平时期特殊行军”，彰显了整个政治体系寻找并确认无名烈士身份的坚定决心与责任担当，同时也是越南人民向为国捐躯英烈表达崇高敬意的重要实践。

悼念仪式后，越共中央、国家主席、国会、政府代表团及越南祖国阵线中央委员会代表团前往胡志明主席陵敬献花圈，挽带上题写着：“世世代代铭记伟大的胡志明主席”。


在胡志明主席陵前，全体代表深切缅怀胡主席为越南革命事业建立的卓著功勋，表达对这位毕生为国为民、引领越南革命不断走向伟大胜利的民族领袖的无限敬仰与感恩。

当天上午，中央军委—国防部、中央公安党委—公安部以及河内市委、市人民议会、市人民委员会、市祖国阵线委员会等代表团，亦分别前往英雄烈士纪念碑和胡志明主席陵敬献花圈，致以崇高敬意。（完）

越通社
#越南 #伤残军人与烈士日 #79周年 #苏林 #黎明兴 #陈青敏 #胡志明主席 #英雄烈士 #北山英雄烈士纪念碑 #500昼夜行动 #烈士遗骸搜寻 #烈士身份确认 #饮水思源 #革命有功人员 #越南祖国阵线 #河内 #越共中央 #越南政府 #越南国会 #越通社
关注 VietnamPlus

相关新闻

越南驻老挝大使馆与越南在老各代表机构、旅老越南人社群以及万象省有关部门在万象省老挝—越南联军遗迹区为英雄烈士举行上香和献花仪式。图自越通社

越南荣军烈士节79周年：在老挝向英雄烈士致敬

，7月24日，值此越南荣军烈士节79周年（1947.7.27—2026.7.27）之际，越南驻老挝大使馆牵头，与越南在老各代表机构、旅老越南人社群以及万象省有关部门在万象省图拉空县本根村老挝—越南联军遗迹区为英雄烈士举行上香和献花仪式。

活动介绍海报。组委会供图

越南多地举办艺术演出纪念荣军烈士节 弘扬“饮水思源”精神

值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）之际，全国各地纷纷开展形式多样的“知恩图报”纪念活动。中央艺术院团与地方文化单位相继推出主题文艺演出，向革命烈士、伤残军人、伤病军人及革命有功人员致以崇高敬意，弘扬“饮水思源”的优良传统，激发爱国情怀与民族自豪感。

更多

会见现场。图自经济财政杂志

越南推动国际金融中心建设与金融市场发展

越南财政部副部长陈国方日前与彭博社亚太区总裁李冰（Bing Li）举行工作会谈，就金融市场发展合作、国际投资者对接以及2027年2027年亚太经合组织（APEC）峰会活动筹备等交换意见。

越南外交部副部长邓黄江。图自越通社

第59届东盟外长会：越南在东盟系列会议上留下诸多深刻印记

值此越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于7月20日至24日出席在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议之际，越南外交部副部长邓黄江接受了越通社记者的采访，介绍了本次会议的突出成果以及越南代表团所作出的贡献。

杜清平同志出任芹苴市委书记。图自越通社

杜清平同志出任芹苴市委书记

7 月 25 日下午，芹苴市委举行会议，公布政治局关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并发表指导性讲话。

越南外交部发言人范秋姮。图自外交部

越南禁止所有形式的强迫劳动

USTR 的这一决定尚未全面反映越南在预防、减少和消除强迫劳动，包括禁止进口使用强迫劳动的产品方面的客观事实与努力。越南严禁所有形式的强迫劳动，严格遵守国际劳工组织（ILO）的规定以及越南作为成员国所签署的各项国际条约和自由贸易协定。

越南政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

黎明兴总理：激扬奠边府豪气 创造发展新奇迹

7月25日上午，越南政府总理黎明兴在奠边省与奠边省委常委会举行工作会议，讨论经济社会发展情况、实现两位数增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、第57号决议落实及为地方排忧解难等事宜。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉向黎光松同志颁发任命决定。图自越通社

黎光松同志出任安江省委书记

7 月 25 日上午，安江省委举行会议，公布政治局关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并发表指导讲话。

越南科学与技术翰林院与越南驻奥地利大使馆及国际应用系统分析研究所举行科技外交座谈会。图自越通社

越南科学与技术翰林院以科学外交和民间外交为基础推进国际融合

从7月19日至23日访问奥地利期间，由越南科学与技术翰林院副院长陈俊英教授率领的工作代表团开展了一系列科学外交与民间外交活动，与国际应用系统分析研究所（IIASA）、奥地利科学院、维也纳工业大学、国际原子能机构（IAEA）、越南驻奥地利大使馆、各友好组织以及在奥越南知识界群体等进行沟通交流，为扩大合作网络、加强科学与政策之间的连接，并为新阶段的科研合作项目奠定基础作出贡献。

印度尼西亚东南亚研究中心（CSEAS）主任阿里斯曼接受越通社驻印尼记者的采访。图自越通社

印尼学者：越南连接利益并巩固东盟团结

阿里斯曼指出，加入东盟31年来，越南为东盟共同体三大支柱作出了重要贡献。在政治安全领域，越南始终支持东盟中心地位，为维护地区和平稳定并防止冲突作出积极贡献。

泰国驻越南大使乌拉瓦迪•斯里皮罗米亚。图自越通社

泰国驻越南大使：进一步深化越泰经贸与投资合作

泰国驻越南大使乌拉瓦迪·斯里皮罗米亚指出，泰越关系的亮点是双边关系不断迈上新台阶。两国高层互访频繁，为两国人民深化相互了解、巩固互信并拓展民间交流、经济、政治、文化和社会等领域的合作关系。

越南社会科学翰林院环境地理与可持续发展研究所所长阮氏碧月。图自越通社

越共十四届三中全会：推进海洋空间综合治理 加速迈向可持续发展

越共中央总书记、国家主席苏林在越共第十四届中央委员会第三次全体会议上致开幕词时强调，海洋是生存、发展和维护国家主权的重要空间，必须实行综合治理，加强与陆地、海港、物流体系、经济走廊及国际合作的衔接。这一要求为海洋发展空间布局提出了新的思路，即将资源开发与区域联动、资源保护、沿海地区居民可持续生计保障相结合。