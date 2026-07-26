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高棉族Apsara舞蹈：千年天女之舞 灵韵流芳越南南部

在当今文化形态日益多元的背景下，Apsara舞蹈依然光彩独蕴，历久弥新。这一高棉族的传统艺术，不仅以优雅的舞姿令人倾倒，更以深厚的文化底蕴触动心灵，成为高棉族集体记忆与精神价值的生动载体。

“Apsara舞蹈——高棉族的传统舞蹈。图自越通社
“Apsara舞蹈——高棉族的传统舞蹈。图自越通社

越通社安江省——在当今文化形态日益多元的背景下，Apsara舞蹈依然光彩独蕴，历久弥新。这一高棉族的传统艺术，不仅以优雅的舞姿令人倾倒，更以深厚的文化底蕴触动心灵，成为高棉族集体记忆与精神价值的生动载体。

在越南南部高棉寺庙庄严肃穆的氛围中，随着五声音乐悠扬而起，高棉少女身着华服、头戴金冠，指尖如莲花般舒展，翩然步入舞台中央，仿佛将古老神话的画卷徐徐展开。舞者动作缓慢流畅，眼神温婉含蓄，笑容端庄典雅，共同凝练出Apsara舞蹈独有的艺术气质——那是一种超越语言、直抵人心的静谧之美。

这不仅是一场舞蹈表演，更是高棉族文化认同与精神信仰的诗意表达。历经沧桑，这门古老艺术在安江省高棉族社区中代代守护，薪火相传，持续焕发着蓬勃生机。

千年神话在指尖流淌

在高棉族传统艺术宝库中，Apsara舞蹈被视为最具文化与宗教精神价值的古典艺术瑰宝。据印度教与佛教传说，Apsara是居于天界的仙女，象征高贵、优雅与幸福。高棉先民以柔美细腻、灵动传神的肢体语言，为这一神话形象注入了鲜活的生命力。

Apsara舞蹈承载着吉祥与美好的寓意，常见于宗教仪式、传统节庆及重要文化场合。舞者以此表达对神灵的敬畏，同时寄托对平安、丰饶与幸福的虔诚祈愿。

其艺术魅力，最集中地体现在动作的柔和与流畅。不同于强调力度与节奏的舞蹈形式，Apsara以舒展灵巧的手势、轻盈舒缓的步伐、超凡脱俗的神韵打动人心。每一个手势、每一次转身，皆蕴藏着独特的叙事功能，诉说着远古的神话、民族的记忆与人民对美好生活的向往。

其中，手部动作被誉为Apsara舞蹈的“灵魂”。舞者通过指尖的巧妙屈伸，结合流转的眼波与细腻的表情，构筑出一套自成体系的肢体语汇。舞者以形传神、以神达意，将丰富的情感与深邃的精神世界娓娓道来——这正是Apsara艺术感染力最深邃之处。

华丽的服饰也是Apsara舞蹈的点睛之笔。色彩斑斓、纹饰精美的传统服装，搭配熠熠生辉的饰物与高耸的头冠，使舞者愈加端庄高贵、飘逸出尘，宛若从吴哥古刹浮雕中款款走来的天女。

文化学者认为，Apsara舞蹈是艺术、宗教信仰与民间智慧的完美融汇。舞姿中的每一细节，无不呼应风、水、土、火等自然元素，折射出高棉族“天人合一、万物有灵”的宇宙观。因此，它不仅是审美意义上的艺术珍品，更是一部镌刻于身体之上的文化密码，蕴藏着深厚的人文精神。

要娴熟地演绎一支完整的Apsara舞蹈，舞者需历经漫长而严苛的训练。正是这份匠心独运的艺术追求与文化积淀，使Apsara成为高棉族最具象征意义的传统艺术名片。

让文化血脉生生不息

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舞者在高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）期间为群众表演Apsara舞蹈。图片来源：《安江报》



伴随越南南部高棉族的发展历程，Apsara舞蹈早已融入民众的精神生活，成为不可或缺的文化烙印。任凭时代更迭，这门古老艺术始终在社区中生生不息，尤其在安江省高棉族聚居地区，传承尤为鲜活。

在这片土地上，许多高棉寺庙仍保有传统文艺队伍，肩负着Apsara舞蹈的教学与传播使命。每日午后，寺庙院落中年轻舞者专注习练的身影，已成为一道温暖而动人的文化风景线，将民族艺术的种子悄然播撒。

如今，Apsara舞蹈不仅活跃于传统节庆，更频繁亮相于国内外文化及旅游活动，成为高棉文化走向世界的重要使者。其柔美婉约、意蕴悠长的艺术风格，不仅深深打动无数观众，也为越南多元文化形象增光添彩。

尤为值得一提的是，2003年，Apsara舞蹈艺术被联合国教科文组织（UNESCO）列入人类非物质文化遗产代表作名录。这一荣光不仅是对高棉族文化的高度肯定，更彰显了这一古老艺术在世界文明坐标中的珍贵价值，进一步提升了越南文化在国际舞台上的影响力。

在全球化浪潮席卷的当下，Apsara舞蹈的保护与传承愈显意义重大。为此，除演出活动外，许多寺庙和地方还积极开办传统舞蹈培训班，让高棉儿童自幼浸润于本民族的艺术土壤，为古老传统注入青春脉动，使文化血脉代代相连。

面对现代生活方式的急剧变化，Apsara舞蹈依然保持着顽强的生命力——因为它不仅是视觉上的艺术盛宴，更是高棉族文化认同的精神灯塔。每一次旋转，每一次指尖轻扬，都在讲述民族的起源与信仰，吟唱人们对美好生活的永恒追寻。

悠扬的五声音乐、柔美的舞姿和轻盈的步点，至今仍在高棉寺庙的回廊间萦绕不绝，守护着这份沉甸甸的文化遗产。这不仅是安江省高棉族人民的共同骄傲，也是越南多元民族文化画卷上一道灵动深邃、历久弥新的风景。（完）

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越通社
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