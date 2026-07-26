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全球发展30载 越武道齐聚于巴黎

7月22日至25日，第七届越武道（Vovinam）世界锦标赛在法国巴黎乔治·卡庞蒂埃体育馆（Georges Carpentier）举行，吸引了来自多个国家的众多武师、运动员和代表参赛。本次赛事由世界越武道总联合会授权在欧洲越武道联合会配合举办，有助于向国际朋友推广越南文化与精神。

越武道表演节目。图自越通社
越武道表演节目。图自越通社

越通社巴黎——7月22日至25日，第七届越武道（Vovinam）世界锦标赛在法国巴黎乔治·卡庞蒂埃体育馆（Georges Carpentier）举行，吸引了来自多个国家的众多武师、运动员和代表参赛。本次赛事由世界越武道总联合会授权在欧洲越武道联合会配合举办，有助于向国际朋友推广越南文化与精神。

本届赛事共吸引来自约15个国家的近325名运动员参赛，较上一届大幅增加。包括武师、教练员及观众在内的参会总人数达700余人。适逢世界越武道联合会和世界越武道武师理事会在巴黎成立30周年（1996—2026年），使本次活动具有特殊意义。

源自越南的越武道在全球范围内日益广泛发展。在法国，该门派已成为当地武术生活的一部分，拥有50多个俱乐部和1万多名练习者。世界越武道武师理事会主席陈元道大武师表示，越武道在海外已发展50多年，目前已推广至全球约20个国家，拥有约200名武师。

越武道已在多国广泛传播，众多国际习练者在训练中同步使用越南语，这既是门派之荣，亦为越南文化之傲。越武道不仅是一项体育竞技，更彰显了纪律、意志、团结精神和尚武精神等核心价值。

越南驻法国大使郑德海出席活动并高度评价本届锦标赛的意义。他强调，越武道不仅是一门武术或一项体育运动，更代表着越南民族的文化之美与尚武精神。

在巴黎举行的第七届越武道世界锦标赛，再次彰显了越南武术的蓬勃生命力与广泛传播力。赛事的成功举办不仅深化了越南、法国及各国之间的文化交流，也让越南的民族精神、传统价值与国家形象更加生动地走进国际友人的心中。（完）

越通社
#越武道 #巴黎 #Vovinam #国际友人 越南
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