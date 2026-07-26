外国患者跨越9000公里赴越南接受髋关节置换手术

越通社河内——一名51岁的新西兰女性患者跨越9000多公里，专程来到越南友谊越德医院接受全髋关节置换手术。此前，她因左侧髋关节疼痛多年，在本国等待手术已近4年。这一案例不仅为患者本人带来生活质量的显著改善，也进一步彰显了越南骨科领域在高难度手术方面的专业实力，持续提升了越南医疗在国际患者群体中的影响力。
越德医院副院长、骨科创伤一科主任阮孟庆副教授介绍，患者约10年前开始出现左侧髋关节疼痛，初期仅在活动时发作，随后疼痛逐渐加重，频率增加，严重影响日常生活。数年前，她已被新西兰当地医院建议接受髋关节置换手术，但因公立医疗系统排期较长，至今已等待约4年；若选择自费手术，费用则高达近4万新西兰元。在了解到越南医生的专业水平及区域内一些国家的医疗质量后，患者最终决定赴越南治疗。
入院时，患者左侧髋关节已严重损毁，疼痛剧烈，几乎无法独立行走，日常只能依靠轮椅。患者体重近100公斤，也增加了移动、麻醉及手术的难度。经检查及影像学评估，医生诊断其患有股骨头无菌性坏死，并已发展为终末期髋关节骨关节炎。该疾病可能由股骨头供血障碍、外伤、自身免疫性疾病、长期使用糖皮质激素以及超重肥胖等多种因素引起。
尽管患者体型偏大，手术难度较高，但医疗团队成功采用微创技术实施了全髋关节置换手术。医生表示，由于臀部软组织较厚，关节入路较常规手术更深，但凭借成熟的现代技术和丰富经验，手术过程顺利，切口仅约5至6厘米，有效减少了软组织损伤，有利于术后早期康复。
术后第二天，康复治疗师即指导患者下床站立并开始行走训练。经过近一周的治疗，患者伤口愈合良好，双下肢恢复平衡，疼痛完全缓解，能够自主行走。医生预计，患者返回新西兰后很快即可恢复正常生活，重新驾驶汽车，参与适合的体育运动，摆脱疾病带来的长期困扰。
患者在接受采访时表示，术前长期疼痛几乎改变了她的全部生活，每走一步都需借助手杖或拐杖。身为房地产管理人员兼私人助理，工作需高度专注，但持续疼痛使日常事务变得异常艰难。尽管长期服用止痛药，她仍坚持工作以维持收入。术后，她高兴地说：“我现在感觉非常好，我相信大约再过三个月就能重新跑步了。以前，我从不敢奢望这一切会成为现实。”她对越南医生的专业水平和医疗服务表示高度赞赏，感谢医院充分理解并解决了她的实际困难。
阮孟庆医生表示，这一病例是越南关节置换外科不断发展的生动例证。越南不仅已掌握多项达发达国家水平的高难度医疗技术，且能够以合理的费用提供高质量服务。他指出，来自先进医疗体系的患者选择赴越就医，充分体现了越南医院的专业能力正逐步获得国际认可。
随着现代医疗技术的日趋成熟、住院时间缩短、康复质量提升以及医疗成本优势日益显现，越南正逐步成为国际患者的重要医疗目的地，进一步展现出越南医学在国际医疗市场中的竞争力和吸引力。（完）
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