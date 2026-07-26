遗产数字化：拓展社会文化服务空间

越通社林同省——在数字化转型正在强劲推进的背景下，将技术应用于文化遗产价值的保护与弘扬工作已成为必然趋势。在林同省，文化遗产数字化工作通过建设数字数据库、3D扫描文物、开发虚拟博物馆和在线参观空间得到大力推进，有助于长期保存文化价值，同时提升公众获取文化遗产资源的便利性，推动智慧旅游发展。

从6月15日至18日，林同省博物馆与潘切大学联合开展题为 “林同省物质和非物质文化遗产数字化” 省级科研项目。在项目框架内，博物馆使用3D扫描仪对200件珍贵文物进行扫描，同时在林同省博物馆平顺分馆、北平乡占族文化展示中心和红泰乡占族皇室遗产收藏馆三地建设虚拟现实参观空间。

潘切大学硕士江士钟表示，研究团队已应用360度虚拟现实技术来再现展示点的整体空间。

林同省博物馆平顺分馆正在管理近6万件文物，其中约3万件为原件。过去，该单位在数字化转型路线图中部署了多项重要内容，其中包括2D文物图像档案数字化、为建立数字数据库服务的数据标准化、在展示区和珍贵文物处粘贴二维码，同时为当地16处遗迹和景点制作了二维码。此外，遗产数据也被整合到文化行业的文化遗产和博物馆管理系统中。

遗产数据也被整合到文化行业的文化遗产和博物馆管理系统中。图自越通社

林同省博物馆副馆长段文顺表示，目前林同省博物馆平顺分馆已超越单纯的数字化阶段，进入建设数字博物馆环境和在线参观体验阶段。

段文顺补充说，遗产、文物和古物的数字化带来了许多切实利益。首先，建立数字副本有助于完整保存文物的科学信息，降低因时间影响造成的丢失和损坏风险。同时，共享数字数据库将有助于连接博物馆与各遗迹之间的资料源，服务于普查、研究、教育和文化国家管理工作。

林同省博物馆代表透露，未来，总投资额为500亿越盾的“林同省博物馆文物资料数字化”项目（2026-2028年阶段）将部署，重点是对博物馆管理的全部文物进行数字化，同时建设3D参观系统和现代化放映厅。林同省博物馆推进从传统展示空间向结合数字环境转型的模式，不仅有助于延长文物的“寿命”，还扩展公共文化服务空间，让遗产走出博物馆的“四壁”。（完）