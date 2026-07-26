边境山区省份的三大核心转变

越通社高平省——高平省委书记、省人民议会主席潘升安强调：数字化转型不仅仅是技术，更是领导思维和组织实施方式的问题。最重要的突破口就是从传统管理思维向基于数据的现代治理思维转变。高平省聚焦三大核心转变，包括干部队伍的认识、国家机关的运作方式以及从管理向服务的转变。



作为山区边境省份，高平省在落实越共中央政治局关于推动科技发展、创新及国家数字化转型的第57-NQ/TW号决议仍面临诸多困难。然而，凭借高度的政治决心和整个系统的协同参与，该省在发展科技、创新和数字化转型过程中已取得了明显进展。

经过一年多的实施，在交办的269项任务中，高平省已完成171项有时限任务中的151项，完成率达88%以上。全省已成立1431个社区数字技术小组，成员超过1.2万名，覆盖各地，成为将技术带入日常生活的"延伸手臂"。



南光乡总坊村社区数字技术小组成员麻世勇分享道，初期民众还有所顾虑，但如今全村已主动使用各类数字服务，为提高行政改革效率和发展数字政府做出了贡献。



在各级政府中，电子办公环境已逐步成为常态。公文管理系统得到广泛应用，视频会议系统已畅通连接至全国100%的乡级行政单位。南光乡党委书记黄文庆表示，该乡100%的干部和公务员已熟练掌握并使用电子公文管理系统，日常工作均在网络环境中高效开展。



截至目前，该省管辖范围内的全部1841项行政手续均已实现常态化受理与处理，不受行政区划限制。案卷数字化率达近87%，电子结果发放率接近87%，在线支付日益普及，民众满意度达90%以上。



据越南邮政电信集团高平省分支机构负责人阮志勇介绍，该单位将继续投资扩大电信基础设施，提高互联网连接质量，并与省政府合作，在基层部署数字政府平台、智慧城市和数字化转型。



高平省人民委员会主席黎海和明确指出，该省着力完善体制机制，加大数字基础设施投资力度，加快建设共享数据库，并逐步布局创新中心，以此进一步促进创业创新生态体系的发展。



初步成果表明，高平省正以政治决心和具体行动一步步落实第57号决议，将数字化转型打造成为这个边境省份的新发展动力，促使该省在未来实现突破性、快速和可持续发展。（完）



