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当中部特产“遇上”创意咖啡

凭借玉灵人参、茶蓬桂皮、南乌鱼露等浓郁中部特色的特产及特色农产品，岘港市多家企业和咖啡调饮师正不断创新，推出将咖啡与当地特产相结合的新型饮品。

国际游客在活动上品尝咖啡。图自越通社
国际游客在活动上品尝咖啡。图自越通社

越通社岘港市——凭借玉灵人参、茶蓬桂皮、南乌鱼露等浓郁中部特色的特产及特色农产品，岘港市多家企业和咖啡调饮师正不断创新，推出将咖啡与当地特产相结合的新型饮品。

在基于创新驱动经济发展的背景下，将咖啡与传统特产相结合是一种全新做法，既提升了原料价值，又丰富了体验式旅游产品，符合第57-NQ/TW号决议的精神，并在经济发展中充分发挥了文化价值。

从7月24日至26日，海洲坊人民委员会在APEC公园举办主题为“Coffee Fest”的2026年咖啡盛宴暨2026年越南咖啡挑战赛（Vietnam Coffee Challenge 2026），吸引了众多企业、调饮师、专家和咖啡爱好者参加。活动介绍了南乌鱼露咖啡、玉灵人参咖啡、茶蓬桂皮咖啡和牛油果咖啡等多种独特产品。

将这些特产与咖啡相结合，将为当地民众和游客带来全新的体验，让本土价值获得更广泛推广的机会，有助于提升特产及“一乡一品”（OCOP）产品的价值，促进农业、文化、旅游与贸易以创新为导向紧密联动。

本着“品质—艺术—体验”（Taste - Art - Experience）的信息，该活动有助于提升本土产品价值，将每杯咖啡转化为传播文化、宣传特产的载体，并推动体验式旅游的发展。（完）

越通社
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