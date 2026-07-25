2026年东盟杯：越南队在首战中取得“7星”胜利

越通社河内——在2026年东盟杯A组首场比赛中，越南队在泰国春武里大金体育场以7-0大胜东帝汶队，展现了卫冕冠军的实力。



全面掌控比赛节奏的金相植（Kim Sang Sik）教练的球员们在第7分钟就由杜黄欣（Đỗ Hoàng Hên）率先破门。首开纪录后，越南队越战越勇，不断施压，在上半场就打入5球。



前锋阮庭北在锋线上表现最为抢眼，上演帽子戏法。此外，杜黄欣和阮春山也先后破门得分。剩余的一球来自第79分钟阮光海射门后东帝汶后卫利亚姆·法鲁贾的乌龙球。



进入下半场，金相植教练主动放慢比赛节奏，并进行了多次人员调整，以保存主力球员体力，但仍保持了场上的主动权。



这场压倒性的胜利不仅为越南队带来3分和巨大的净胜球优势，也展现了经验丰富的核心球员与年轻力量之间的默契配合。越南队接下来的挑战将是在第四次冲击东南亚冠军的征程中，先后对阵新加坡和印度尼西亚的两场关键比赛。（完）

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