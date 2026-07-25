体育

2026年东盟杯：越南队在首战中取得“7星”胜利

在2026年东盟杯A组首场比赛中，越南队在泰国春武里大金体育场以7-0大胜东帝汶队，展现了卫冕冠军的实力。

越南球队。图自越通社
越南球队。图自越通社

越通社河内——在2026年东盟杯A组首场比赛中，越南队在泰国春武里大金体育场以7-0大胜东帝汶队，展现了卫冕冠军的实力。

全面掌控比赛节奏的金相植（Kim Sang Sik）教练的球员们在第7分钟就由杜黄欣（Đỗ Hoàng Hên）率先破门。首开纪录后，越南队越战越勇，不断施压，在上半场就打入5球。

前锋阮庭北在锋线上表现最为抢眼，上演帽子戏法。此外，杜黄欣和阮春山也先后破门得分。剩余的一球来自第79分钟阮光海射门后东帝汶后卫利亚姆·法鲁贾的乌龙球。

进入下半场，金相植教练主动放慢比赛节奏，并进行了多次人员调整，以保存主力球员体力，但仍保持了场上的主动权。

这场压倒性的胜利不仅为越南队带来3分和巨大的净胜球优势，也展现了经验丰富的核心球员与年轻力量之间的默契配合。越南队接下来的挑战将是在第四次冲击东南亚冠军的征程中，先后对阵新加坡和印度尼西亚的两场关键比赛。（完）

越通社
#东盟杯 #越南队 #胜利 越南
关注 VietnamPlus

相关新闻

更多

新闻发布会场景 图自越通社

16支国际武术代表团将参加第九届越南传统武术国际节

第九届越南传统武术国际节（2026·嘉莱）将于8月2日至5日在嘉莱省归仁坊及省内多地举行。本届国际节以“越南传统武术——绽放精华”为主题，吸引来自9个国家和地区的16支国际代表团及越南国内43支代表团参加。

莲姜国际机场 图自越通社

莲姜国际机场恢复运营 助力林同省拓展国内外航线 推动旅游业发展

越南林同省人民委员会7月21日公布莲姜国际机场恢复运营后的旅游推广及国内、国际航线促进计划。根据计划，自8月19日起，莲姜国际机场日均将执飞36至40个航班，预计每日服务旅客约6800人次，较停运前增加近1000人次。预计2026年最后四个月，经莲姜国际机场出入港的旅客吞吐量将达到约81.6万人次。

位于NovaWorld潘切的高尔夫球场将在2026年体育节期间举办国际赛事。图自越通社

约7000名国内外运动员参加2026年体育节

7月17日，在林同省进成坊的NovaWorld潘切，越南人民公安体育协会与林同省人民委员会、NovaGroup和有关单位召开会议，审查2026年体育节（Sports Festival 2026）的筹备工作并提供官方信息。这被视为在2026年体育节进入高峰期前的一次全面检查。

2026年体育节（Sports Festival 2026）将于7月7日至9月22日在林同省NovaWorld潘切举行。图自tdtt.gov.vn

2026年体育节预计吸引约1.7万名运动员和嘉宾参与

6月27日，越南人民公安体育协会发布消息称，由该协会与林同省人民委员会及NovaGroup联合举办的大型体育系列活动——2026年体育节（Sports Festival 2026）将于7月7日至9月22日重返NovaWorld潘切，届时将举办多项竞赛、交流和社区体验活动。