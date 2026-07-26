塞内加尔是越南进入西非市场的“门户”

越通社河内——7月25日下午，塞内加尔非洲一体化、外交和海外侨民事务部部长谢赫·尼昂（Cheikh NIANG）在阿尔及尔埃尔·奥拉西酒店（El Aurassi）会见了前来辞行的越南驻阿尔及利亚大使兼驻塞内加尔大使陈国庆。尼昂部长积极评价两国合作潜力，并强调塞内加尔是越南进入西非市场最为稳定、安全的门户。



据越通社驻阿尔及利亚记者报道，会见中，陈国庆大使确认，两国关系是长期紧密、忠贞不渝的亲密朋友关系。两国经常在国际论坛特别是联合国上保持相同立场并相互支持。



陈国庆大使介绍，过去三年中最亮眼的表现是越南国会主席陈青敏去年对塞内加尔进行的访问。越南国会主席始终珍藏着对塞内加尔的美好回忆，并希望在越南接待塞内加尔同行。关于两国经贸关系，陈国庆大使表示，包括越南军队电信集团（Viettel）在内的越南部分大型集团正非常关注寻找有能力、可靠的塞内加尔合作伙伴以投资于科技领域；希望双方妥善落实大米买卖协议，并签署持公务护照人员免签协定。



塞内加尔外长认为，在达喀尔设立越南大使馆和在河内设立塞内加尔大使馆是理想且必要的目标，能准确反映两国关系的良好态势。为推动两国关系，塞内加尔外长表示随时准备访问河内或在塞内加尔接待越南外交部长。针对陈国庆大使关于成立涵盖多部门代表的联合合作委员会以共同制定最具前景合作路线图的建议，谢赫·尼亚恩部长已指示下属立即与越方配合，评估该建议的可行性。



目前，旅居塞内加尔越南人社群正蓬勃发展。值得一提的是，由塞内加尔人出任主席的塞内加尔越武道联合会运行十分高效，成为两国友谊的坚实“桥梁”。（完）





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