国际象棋名将黎光廉以棋为媒 在瑞士推广越南形象

越通社河内——第59届比尔国际象棋节刚刚落幕，越南国际象棋特级大师黎光廉旋即展开了一场意义非凡的外交之旅。7月24日，他前往瑞士首都伯尔尼，拜会越南驻瑞士大使周梅英，在亲切友好的气氛中就赛事经历及越南国际象棋在国际舞台上的发展进行交流。



会见中，周梅英大使向黎光廉致以热烈祝贺。在高手云集的Masters Triathlon组比赛中，黎光廉沉着应战，与世界顶级棋手激烈角逐，最终斩获第四名，且与季军同分，仅因小分劣势遗憾与领奖台擦肩而过。周梅英大使高度肯定黎光廉在赛场上展现出的专业素养与不屈斗志，并特别指出，他以棋为桥，将越南智慧、坚韧与友善的精神传递给国际友人，为提升越南国家形象作出了积极贡献。



越南特级大师黎光廉在第59届比尔国际象棋节比赛中。图片来源：越通社发

黎光廉对越南驻瑞士大使馆在比赛期间给予的关注与支持深表感谢，并分享了此次参赛的难忘经历，畅谈了未来的职业发展规划。周梅英大使表示，大使馆将一如既往地为赴瑞士参赛的越南运动员提供必要支持，同时积极搭建交流平台，推动越南体育人才与旅居瑞士越南侨胞之间的联结与互动。



2026年恰逢越南与瑞士建交55周年（1971—2026）。黎光廉亮相比尔国际象棋节——这一历史悠久、享誉世界的顶级赛事，不仅是越南棋手个人实力的展示，更成为两国民间文化交流的精彩缩影。他的参赛，为增进国际社会对越南的了解、加深越瑞友谊注入了新的活力。

活动尾声，黎光廉还与越南驻瑞士大使馆工作人员的子女展开了一场温馨的象棋交流。（完）









Lê Thị Thúy Hà