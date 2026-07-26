宁平省为烈士寻亲，以团圆告慰英魂

宁平省南定坊居民 阮氏淑：“我的家庭和全国其他许多家庭一样，都深切期盼能找到牺牲亲人的确切信息，让他们魂归故里，与家人团聚。”

零星的线索、残存的记忆以及亲人的殷切期盼，是省内众多家庭继续踏上寻找遗骸、确认烈士身份之路的动力。每一次搜寻都是一段充满艰辛的旅程，但也是一段凝聚亲情与感恩的旅程，只为让牺牲者回归故土，让当年的离别最终以团圆作结。

宁平省南华闾坊居民 阮维章：“在寻找过程中，一些亲属来找过我。但实际情况是，有些当年我亲手安葬的烈士，现在再去寻找时，已经找不到了。战友们后来去寻找时，也再没能找到他们的遗骸。”

响应“500个昼夜寻找、归集和确认烈士遗骸身份”行动，省内各地方以高度责任感积极投入。从核查、收集信息，接受民众提供的线索，到协同实地调查核实，各级部门不懈努力，逐步厘清牺牲人员的相关信息。政府、职能部门与民众的携手合作，不仅有助于将烈士带回故乡，也为众多期盼团圆的家庭点燃了新的希望。

宁平省南华闾坊人民委员会副主席 刘春情：“我们已指示各相关部门做好经费和人力上的充分准备，以部署实施工作，尽快确认烈士及其亲属的身份信息，满足尚未找到烈士墓地的亲属们的迫切愿望。”

寻找烈士亲人的旅程，不仅是对逝者的缅怀与感恩，更是为生者寻求内心安宁的旅途。当一座座无名烈士墓得以刻上姓名，当儿子、兄弟、父亲得以回归故土，便是以一场意义非凡的团圆，为当年的生离死别画上句号。（完）