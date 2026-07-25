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老街省紧急克服暴雨洪涝山体滑坡后果

经过多日持续强降雨，老街省各高山乡份多条道路发生严重山体滑坡，多处路段断裂，数百间民房受影响。在各地紧急动员力量克服灾害后果的同时，不少民众仍不得不冒险穿越滑坡路段，因为这是他们返家的唯一通道。

老街省老寨乡胡竹林村居民 崇阿上：“大家齐心协力将摩托车抬过这段路，以便尽快、尽早骑车回乡。克服台风后果，修缮房屋，并为亲人准备安全、有保障的食宿场所。”

除了匆匆赶回检查房屋，许多房屋护坡滑坡的家庭也正抓紧拆除危险建筑结构，将财产转移到安全地带。

老街省老寨乡老寨村居民 杨氏迷：“我家丈夫和两个大孩子都出远门打工了，只有我们母子俩在家。昨天下午3点左右发生滑坡时，还好我们母子及时跑了出来。如果事情发生在晚上，真不知道会怎样。”

连日持续强降雨给老寨乡造成重大损失。全乡共有220间房屋受影响，其中11间倒塌或被冲走，26间严重损坏，35间需紧急搬迁。地方政府动员力量协助民众转移财产，克服滑坡点以尽早恢复交通和稳定民众生活。

老街省老寨乡党委书记 陶氏秋水：“今天上午，我们成立了各工作组前往各村统计损失，指导民众安全转移财产。我们还指示疏通道路，以便摩托车通行，并将需搬迁的住户转移到安全地点，为民众寻找土地以稳定生活。”

本轮暴雨洪水已给多地造成严重损失，其中老寨、考芒、制造和木江界等乡份受影响较大。面对复杂的天气变化，老街省人民委员会要求各地紧急克服后果，调动车辆、机械尽早疏通道路并稳定民众生活。（完）

越通社
#暴雨洪涝 #老街省 #山体滑坡
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