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广治古城——七月份缅怀英烈之旅的红色地标

七月份是感恩与追思的月份。 连日来，来自越南全国各地的人们纷纷来到广治古城，缅怀1972年广治古城81昼夜保卫战中英勇牺牲的英雄烈士。

54年前，数千名干部、战士在这里浴血奋战、壮烈牺牲，他们长眠于广治大地，用青春和生命谱写了越南民族不朽的英雄史诗。如今，前来广治古城祭奠的人群中，不乏年轻人的身影。他们来到这里，聆听那段波澜壮阔的历史，更加珍惜今天来之不易的和平。

广治医学院学生阮氏娇英：“今天来到广治古城，我的心情非常激动。听完讲解员讲述81昼夜保卫战的历史后，我既感动又无比自豪。那些英雄烈士牺牲时，年龄和我们差不多。我由衷地敬佩他们，也为他们感到骄傲。”

不仅是年轻人，许多家庭也把广治古城作为7·27荣军烈士日期间缅怀先烈的重要一站，希望借此向下一代传承爱国主义精神。

河内游客范氏娥：“踏上广治古城这片土地，我心中充满感恩之情。正是无数英雄烈士抛洒热血，才换来了祖国今天的独立、自由与和平。我们全家选择来到这里，就是希望孩子们了解这处国家级特殊历史遗迹，铭记烈士们的牺牲，学会感恩，珍惜今天的幸福生活。”

河静省退伍军人阮仲宵：“广治古城染红了无数战友的鲜血。如今大家重返故地，心中感慨万千，既为他们感到骄傲，也深深感受到今天国家的发展变化，正是无数先烈用生命换来的。”

广治古城被誉为“没有墓碑的陵园”。这里的一砖一瓦、一寸土地，都浸染着革命先烈的鲜血，铭刻着他们为祖国独立、民族自由献出青春和生命的壮举。如今，广治古城不仅是一处国家级特殊历史遗迹，更成为数百万越南民众寻根溯源、缅怀先烈的重要精神地标。今年七月，前来祭奠的人数明显增加，高峰时期每天接待游客约3000人次。

如今，前来广治古城的人流依然络绎不绝。每一炷清香、每一束鲜花，不仅寄托着人们对革命先烈的无限敬仰与感恩，也提醒着今天的人们珍惜独立、自由与和平的宝贵价值。从昔日硝烟弥漫的战场，到今天庄严神圣的历史遗址，广治古城已成为越南人民爱国主义精神、和平愿望的重要象征，也是开展革命传统教育的重要红色教育基地。（完）

越通社
#古城 #红色地标 #英烈
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