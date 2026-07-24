越南各地积极应对海上强风及台风“红霞”

越通社河内 ——越南国家民事防护指导委员会7月24日向从广宁省至安江省沿海省市人民委员会下发关于主动应对海上强风和东海附近台风的第33/BCĐ-BNNMT号公文。

公文指出，据国家水文气象预报中心的消息，7月24日至25日，从林同省至胡志明市海域以及东海（包括长沙特区海域）出现6级西南风，阵风达7至8级。此外，位于菲律宾以东海域的热带低压已增强为台风，国际名称“红霞”（NOUL）。

7月24日13时，台风中心位于北纬18.7度、东经122.6度，中心附近最大风力达8至9级，阵风12级；以每小时约25公里的速度向西北偏西方向移动。预计该台风将进入东海东北部海域，随后登陆中国广东省，对越南陆地产生直接影响的可能性较小。

为主动应对海上强风及东海附近台风，越南国家民事防护指导委员会要求各地密切跟踪国家水文气象预报中心关于海上强风及及东海附近台风“红霞”的预报预警信息，及时通知海上作业的船长、船主和各类船只，以主动采取防范措施并合理安排生产计划；加强对海上作业船只，特别是在海湾及沿海区域运营的旅游船只的监管，确保人员和财产安全；保持通信联络畅通，以便及时处置可能发生的突发情况。

同时，做好力量和物资准备，随时开展搜救、救援工作。严格执行值班制度，定期向国家民事防护指导委员会报告有关情况。

当日，越南人民军总参谋部发出关于主动应对东海附近的台风“红霞”和越南北部山丘的强降雨的第4498/CĐ-TM号通知。（完）