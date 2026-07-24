金瓯省海洋保护区发现两种珍稀珊瑚

越通社河内 ——据金瓯省农业与环境厅海洋岛屿与渔检分局23日发布的消息，近日在该省香蕉岛和白石岛海域发现了两种珍稀珊瑚，分别为鹿角杯形珊瑚和团块滨珊瑚。这一发现对地方及全国的海洋生物多样性保护具有重要意义。



据金瓯省海洋岛屿与渔检分局介绍，此次发现的两种珊瑚均被列入越南及世界特有种、濒危、珍稀物种名录。



金瓯省海洋岛屿与渔检分局副局长裴日芳表示：“这是在自然中种群数量较少的物种，需要加以保护以维护生物多样性，不仅对金瓯省具有重要意义，还对越南乃至世界的生物多样性保护也具有意义。”



为加强珍稀海洋生物的管理和保护，金瓯省人民委员会批准投建省海洋保护区界标浮标项目，总投资额为180亿越盾（折合人民币467.5万元）。该项目将在海上安装200个专用浮标。

白石礁。图自越通社

目前，海洋岛屿与渔检分局与相关单位密切配合，抓紧完善咨询和施工合同，力争在2026年内完工。投入运行后，浮标系统将为保护区的管理、生物多样性保护奠定坚实基础，同时有效防止对保护区分区范围内的非法侵入和破坏行为。



金瓯省海洋保护区成立于2024年，总面积为27000公顷，包括：严格保护区2800公顷、生态恢复区11230公顷、服务—行政区3970公顷和缓冲区9000公顷。保护区范围涵盖薯岛、香蕉岛和白石岛等岛群，在维护祖国最南端海域生态平衡方面发挥着关键作用。（完）