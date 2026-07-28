越南－柬埔寨睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定关系

在2025年11月7日至9日于柬埔寨举行的第十七届全球大米贸易会议上，越南郭翁ST25大米和柬埔寨Phka Romdoul 大米双双荣获“世界最香大米”评选一等奖。这是越南郭翁ST25大米继2019年和2023年之后，第三次摘得“世界最香大米”桂冠。多年来，郭翁ST25大米始终位列世界最佳大米品种之列，进一步巩固了越南在世界大米版图上的领先地位。