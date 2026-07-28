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越南－柬埔寨睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定关系

应越南国会主席陈青敏邀请，柬埔寨国会主席昆·索达莉将于7月27日至29日对越南进行正式访问。

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越通社
#陈青敏 #柬埔寨 #越柬
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越南—新纪元

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