进一步深化越柬议会外交合作

应越南国会主席陈青敏邀请，柬埔寨国会主席昆索达莉（Samdech Khuon Sudary）于7月27日至29日对越南进行正式访问。值此之际，越通社驻金边记者就此次访问的意义及值得关注的亮点，采访了金边皇家大学（RUPP）国际研究与公共政策研究院（IISPP）院长聂·昌达里副教授，博士。

聂·昌达里副教授，博士表示，此次访问将有助于加强两国立法机构之间的合作，同时也彰显了在当前国际形势复杂多变背景下，议会外交日益重要的作用。

金边皇家大学（RUPP）国际研究与公共政策研究院（IISPP）院长聂·昌达里副教授，博士：两国立法机构在完善法律框架，监督双边协议落实以及推动经济社会发展方面发挥着重要作用。第一，加强经济和基础设施互联互通，促进边境贸易，升级口岸设施，推动区域供应链发展。第二，深化国防与安全合作，维护和平稳定的边境环境和持久友好的双边关系。第三，拓展数字经济，网络安全以及打击高科技犯罪等相关领域合作。第四，加强人力资源开发与教育合作。

谈及两国高层交往及立法机构密切协作的重要意义，聂·昌达里副教授，博士认为，在当前国际形势复杂多变的背景下，保持经常性对话对于巩固政治互信，降低风险，避免误解具有重要意义。

金边皇家大学（RUPP）国际研究与公共政策研究院（IISPP）院长聂·昌达里副教授，博士：保持两国立法机构之间的沟通渠道，有助于增强政策透明度和可预见性，促进彼此理解。同时，两国国会之间的密切协调，也将有助于维护以规则为基础的地区秩序，发挥东盟中心地位，维护东南亚地区的和平与稳定。

谈及此次访问传递的信息，这位柬埔寨专家认为，柬埔寨国会主席昆索达莉此次访越，向地区和国际社会释放了三大战略信号。

金边皇家大学（RUPP）国际研究与公共政策研究院（IISPP）院长聂·昌达里副教授，博士：第一，彰显柬越关系拥有稳定的政治基础和坚实的制度保障。第二，强调双方致力于加强在各类多边议会机制中的协调与合作，共同巩固东盟中心地位，维护地区和平稳定，并在大国竞争加剧背景下提升战略自主能力。第三，体现双方携手应对网络犯罪，非传统安全，气候变化以及绿色经济发展等全球性挑战的坚定决心。

聂·昌达里副教授，博士表示，这进一步表明，柬越关系是建立在平等合作，面向未来基础上的伙伴关系，双方将共同提升应对21世纪各种挑战的能力。

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