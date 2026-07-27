经济

马来西亚专家：越南成为亚洲长期制造业投资首选目的地

马来西亚IQI Global房地产科技集团首席经济学家山·赛义德（Shan Saeed）评价称，越南以亚洲最具吸引力的宏观经济基础之一步入2026年下半年，正从供应链转移的受益国转变为极具吸引力的长期制造业投资目的地。

马来西亚IQI Global房地产科技集团首席经济学家山·赛义德。图：越通社发
马来西亚IQI Global房地产科技集团首席经济学家山·赛义德。图：越通社发

越通社河内——马来西亚IQI Global房地产科技集团首席经济学家山·赛义德（Shan Saeed）评价称，越南以亚洲最具吸引力的宏观经济基础之一步入2026年下半年，正从供应链转移的受益国转变为极具吸引力的长期制造业投资目的地。

山·赛义德分析称，2026年上半年越南国内生产总值（GDP）增长8.18%，高于2025年同期的7.63%；增长率从一季度的7.94%提升至二季度的8.39%，显示强劲复苏势头。工业增加值增长9.86%，服务业增长8.09%，加工制造业增长10.23%，反映了向科技含量和附加值更高产业转型的进程。越南也在更深入地融入区域电子、机械、零部件和科技生产网络。

山·赛义德认为，商品贸易继续巩固投资趋势。上半年进出口总额约达5496.9亿美元，同比增长27.1%；其中出口达2665.2亿美元，增长21%，进口达2831.7亿美元，增长33.4%。进口主要为服务于生产的机械设备、零部件和原材料，表明企业正在扩大产业规模并加大对供应链的投资。

外商直接投资也发出积极信号，截至2026年6月底，FDI注册资金总额达346.5亿美元，同比增长61%；实际到位资金达130.3亿美元，增长11.2%，为2022年以来上半年最高水平。据专家称，电子、半导体、先进制造、物流、基础设施和清洁能源等领域正成为吸引资本的主要动力。

关于通胀问题，他认为，越南经济的通胀形势在2026年6月已有所改善。2026年6月，越南居民消费价格指数（CPI）环比下降0.39%，同比上涨4.69%。2026年上半年越南平均CPI为4.38%，核心通胀率较2025年同期上涨4.12%。

在评价世界银行将越南提升为中等偏高收入国家时，山·赛义德认为，这一里程碑反映了工业化、出口扩张、吸引外资和融入全球生产网络的过程。然而，下一阶段要求越南继续提高生产率、改善资本配置、发展人力资源并提升在供应链中的价值。

山·赛义德预测越南2026年GDP增长率为8.7%-9.0%；达到约9.4%的情景仍有可能，但取决于下半年经济是否强劲加速。在上半年增长8.18%的基础上，要实现8.7%、9.0%和9.4%的目标，下半年增长率分别需要达到约9.2%、9.8%和10.6%。（完）

越通社
#CPTPP #NQ 59 #马来西亚专家 #越南 #亚洲 #IQI Global 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

胡志明市中心区域西贡河畔的金融楼群。图自越通社

汇丰：下半年是对越南经济保持稳定节奏能力的考验

在经历上半年积极增长之后，越南经济预计将面临更多挑战，因为对通胀、汇率和利率的压力加大。据汇丰银行（HSBC）表示，今年剩下的路程不仅是保持增长势头的问题，更是对增长质量和保持宏观平衡稳定能力的考验。

同奈市边和二号工业园区一隅。图自越通社

2026年越南经济普查：企业继续成为经济增长引擎

2026年经济普查初步结果显示，越南经济规模持续扩大，经济单位数量较上期普查有所增加。企业继续彰显作为增长引擎的作用，而个体经济则进入重组阶段，在经营模式和劳动力方面发生诸多变化。

更多

隆城机场第二条跑道将于9月完工。图自越通社

隆城机场第二条跑道将于9月完工

7月27日，越南航空港总公司（ACV）表示，经过14个月的施工，截至目前隆城国际航空港（隆城机场）第二条跑道和滑行道的混凝土路面已基本完工。承包商正在调动数百名人员和机械设备，完善剩余工程，确保今年9月底完成该标段。

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席发布仪式。 图自越通社

越南发布首批铝锭产品

越南首批国产铝锭产品于26日上午在林同省仁基工业园正式发布。这一里程碑标志着越南铝冶炼产业实现历史性突破，同步完善了铝土矿开发、氧化铝加工和电解铝生产的全产业链布局，为国家提升产业自主能力、推动高附加值制造业发展奠定了坚实基础。

附图 图自越通社

越南商品进一步扩大在阿根廷市场的布局

越南工贸部7月23日称，越南驻阿根廷大使馆商务处已与科迪勒拉啤酒公司（Cordillera Brewing Co.)代表Gabriel Airoli举行工作会谈，就越南商品进口及拓展拉丁美洲地区分销网络的合作机会进行讨论。

广治木制品公司MDF生产链。图自越通社

为越南木材行业破解原料区发展瓶颈

7月23日，越南工商联合会（VCCI）在河内举办 “破解瓶颈，推动木材深加工产业原料区可持续发展” 论坛，旨在为木材行业寻找可持续原料区发展的解决方案。

越南驻阿根廷兼驻巴拉圭和乌拉圭大使馆商务处与阿根廷-巴拉圭合资企业——CMA Paraguay公司（CMA）代表举行了工作会谈。图自越南工贸部

2026年越南国际采购展：拉近南美企业与越南市场的距离

为落实越南政府和工贸部关于深化经济外交、推动进出口市场多元化、吸引优质投资和加强贸易促进的政策方向，越南驻阿根廷兼驻巴拉圭和乌拉圭大使馆商务处与阿根廷-巴拉圭合资企业——CMA Paraguay公司（CMA）代表举行了工作会谈。

得乐省邦美蜀的一角。图自越通社

越共十四届三中全会：疏通战略发展走廊

越共十四届三中全会开幕致辞中，越共中央总书记苏林强调：“海洋是生存、发展和捍卫主权的空间”。对于得乐省而言，除了丰富的农林原料产区外，拓展发展空间已为该省带来了海洋经济、港口、经济区和沿海物流系统的突出优势。

莲姜国际机场恢复运营，将助力林同省旅游业实现突破（图片：越通社发）

莲姜国际机场预计自8月19日起恢复运营

7月23日，林同省莲姜国际机场在基础设施升级后开始实施导航设备和航空信号灯系统的检查校准飞行。这是在管理部门考虑批准机场恢复运营（预计从8月19日起）之前的重要验收步骤。

胡志明市一角。图自越通社

越南力争到2035年跻身全球金融中心前75名

越南政府副总理、越南国际金融中心执行委员会主席阮文胜于2026年7月22日签署第04/QĐ-HĐĐHTTTC号决定，批准了至2035年越南国际金融中心发展计划（以下简称《计划》）。

德国梅塞尔集团东南亚地区首席运营官安东尼·格兰皮埃尔。图自越通社

第70号决议：清洁能源为低碳工业发展铺路

越南正成为东南亚工业气体行业的重要战略市场之一，同时加快落实绿色增长和减少碳排放目标。在此背景下，越来越多国际企业正扩大对越南清洁能源解决方案和低碳工业气体领域的投资力度。

山罗省农民采收咖啡果。图自越通社

种植区数据成为提升越南咖啡出口价值的“金钥匙”

在经历前期大幅波动后，越南国内咖啡价格目前稳定在每公斤约9.8万越盾。然而，受国际咖啡价格下跌以及原产地追溯要求日益严格等因素影响，咖啡出口正面临较大压力。在此背景下，建立并核实种植区数据被视为企业稳固市场地位，提升议价能力以及提高越南咖啡附加值的关键因素。

山东重工代表与全球合作伙伴启动《共创绿色智能装备产业新生态倡议》。图自BNEWS

1600余家国际合作伙伴齐聚河内参加绿色设备展示会

以“科技赋能 装备美好”为主题的全球合作伙伴大会暨绿色智能产品展示会吸引全球62个国家的近1600名合作伙伴参加，彰显山东重工集团在推进绿色能源转型及东南亚工业装备现代化方面的战略布局。

河内市还剑湖。图自越通社

河内研究发展夜间娱乐服务区

河内市人民委员会近日颁布计划，设定了到2030年逐步将夜间经济打造成为首都服务业重要引擎的目标，贡献约5%的GRDP并增加市财政收入。