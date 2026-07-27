北欧企业继续选择越南作为对接点

越通社河内——据越南工贸部消息，在2025年越南国际采购展（VIS）期间建立的合作联系，为越南驻瑞典商务处继续组织北欧企业代表团参加2026年采购展奠定了基础。从时尚、食品到物流等领域，原有合作伙伴再次参展以及新企业的参与表明，VIS正逐步成为越南与北欧地区之间务实合作的重要平台。



越南工贸部，2025年，由越南驻瑞典商务处组织的北欧企业代表团在越南开展了近两周的考察活动，越南国际采购展（VIS）是其中的亮点。



VIS不仅帮助企业直接对接越南供应源，还提供了与管理部门、地方、行业协会、港口、工厂和物流伙伴开展工作的项目。此次行程的成果表明，越南与北欧的合作正从单纯的买卖活动扩展到供应链发展、投资、物流和数字化转型等领域。



通过各届展会，越南的诸多产品如面包、木薯、青木瓜、冷冻蟹汤、荷叶包虾糯米饭、ST25大米以及龙血米、紫黑糙米和山地糯米等，已被瑞典进口商引入市场。这表明，机会不仅限于传统出口商品，还拓展到加工食品、便捷食品和具有越南饮食特色的产品，只要能够满足市场需求。



在VIS 2025奠定的基础上，越南驻瑞典商务处继续组织北欧企业代表团参加VIS 2026。H&M将连续第二年参会，彰显其对越南发展前景的信心以及打造灵活、可持续供应链的承诺。在食品领域，A Chau Lien Imports and Export AB和East Asian Food AB将第三次参会，而Lagerqvist AB则首次亮相。预计代表团名单还将继续扩大，涵盖多个领域的企业。



越南工贸部称，对接工作在展会前、展会期间和展会后均持续开展。活动前，商务处对北欧企业需求进行调研，并筛选合适的合作伙伴。展会期间，组织企业对企业洽谈、工厂考察及与部门和协会的工作会议。展会后，商务处继续协助双方交换资料、寄送样品、调整产品并保持联系，使洽谈转化为订单或长期合作关系。



2026年越南国际采购展预计于2026年9月3日至5日在胡志明市西贡会展中心举行。（完）

越通社