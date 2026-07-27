河内获评全球第二大服务最友好城市

据越南外交部海外越南人国家委员会消息，2026年7月12日至25日，来自35个国家和地区的105名海外越南青年和学生参加以“遗产之旅，情系家乡”为主题的2026年越南夏令营。根据活动安排，代表们将游览越南北部、中部和南部三个地区的多个城市，包括：河内、宁平、乂安、广治、顺化、岘港、嘉莱和庆和。