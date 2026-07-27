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河内获评全球第二大服务最友好城市

英国比价平台MoneySuperMarket最新发布“全球十大客户服务最友好城市”排行榜，越南河内获评全球第二大服务最友好城市。

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#河内 #旅游 #融入国际
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参观文庙-国子监的游客。图自越通社

河内旅游强劲增长 向1200万国际游客目标全速迈进

据河内市旅游局统计数据显示，2026年4月，赴首都河内的游客约达309万人次，同比增长13.3%。其中，国际游客约78万人次，增长6.9%。旅游收入预计达12.65万亿越盾（折合人民币33.3亿元），增长11.2%。

2026年头两个月，首都河内接待国际游客约155万人次，增长35.6%。图自越通社

河内旅游业灵活应对挑战 化危为机

面对中东地区复杂的地缘政治局势可能对航空运输和国际旅游产生影响，河内旅游业正在主动制定灵活的应对预案，以确保游客安全并维持市场稳定。

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至2030年越南数字科技产业部分发展目标

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根据政府总理签发的第840/QĐ-TTg号决定，到2030年，越南将数字技术产业打造成为具有现代化水平和国际竞争力的经济——技术产业，为解决国家重大任务、推动经济实现两位数增长提供有力支撑。

100逾名海外越南青年参加2026年越南夏令营

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据越南外交部海外越南人国家委员会消息，2026年7月12日至25日，来自35个国家和地区的105名海外越南青年和学生参加以“遗产之旅，情系家乡”为主题的2026年越南夏令营。根据活动安排，代表们将游览越南北部、中部和南部三个地区的多个城市，包括：河内、宁平、乂安、广治、顺化、岘港、嘉莱和庆和。

到2045年：外商投资经济部门对越南国内生产总值的贡献率达30%

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越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。到2045年，预计外商投资经济部门对越南国内生产总值（GDP）的贡献率达30%。

2026-2030年阶段：吸引外商投资注册资金约2000-3000亿美

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越共中央政治局2026年6月8日颁发关于发展外资经济的第10-NQ/TW号决议提出了到2030年，越南力争在投资和营商环境、竞争力、创新能力、公共服务质量以及吸引高质量外商投资项目的能力等方面，跻身东盟领先国家之列的目标。2026-2030年阶段，越南的目标是吸引约2000-3000亿美元的外资注册资金，其中75%的外商投资来自技术、资本和现代化管理能力雄厚的发达经济体。

2026年上半年：越南吸引注册FDI总额增长61%

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越南监察部门查处违法违规金额约合17.02亿美元

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今年上半年，监察部门在监察工作中共发现经济违法违规金额446,000亿越盾（约合17.02亿美元），涉及土地4824.6公顷；建议追缴上缴国家财政6315亿越盾（约8858万美元）和201.2公顷土地等。

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为进一步提升服务质量，为市民特别是老年人提供更加便捷的出行服务，河内市交通管理与运营中心（Tramoc）正式发行免费实体芯片电子公交卡，面向符合本市补贴公交线路免费乘车政策的乘客。旧版免费公交卡（未配备芯片）仍可继续使用至2026年12月31日，因此，仍在使用旧版公交卡的市民无需立即更换