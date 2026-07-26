经济

越南发布首批铝锭产品

越南首批国产铝锭产品于26日上午在林同省仁基工业园正式发布。这一里程碑标志着越南铝冶炼产业实现历史性突破，同步完善了铝土矿开发、氧化铝加工和电解铝生产的全产业链布局，为国家提升产业自主能力、推动高附加值制造业发展奠定了坚实基础。

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席发布仪式。 图自越通社
越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席发布仪式。 图自越通社

越通社林同省——越南首批国产铝锭产品于26日上午在林同省仁基工业园正式发布。这一里程碑标志着越南铝冶炼产业实现历史性突破，同步完善了铝土矿开发、氧化铝加工和电解铝生产的全产业链布局，为国家提升产业自主能力、推动高附加值制造业发展奠定了坚实基础。

越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席发布仪式，并与中央有关部委及多个地方领导共同见证这一重要时刻。

潘文江在仪式上指出，越南首批国产铝锭的问世，是冶金工业发展的重要里程碑，也是落实党和国家关于铝土矿开发、氧化铝加工、铝冶炼及深加工产业发展战略的积极成果，将为增强国家经济自主能力注入新动力。

他强调，越南拥有约58亿吨铝土矿资源，储量位居世界前列，主要分布在西原地区。推动铝土矿资源深加工、发展高附加值铝产品、提升资源利用效率、加强环境保护并减少进口依赖，是越南长期坚持的发展方向。

潘文江建议工贸部及有关部门继续完善铝工业发展政策体系，加大对铝产业及下游深加工企业的支持力度；同时要求林同省充分发挥行政区划调整后的发展优势，统筹完善工业、能源和物流基础设施规划，加快推进南部沿海经济区建设方案研究，强化西原地区与南中部沿海地区的互联互通。

他还要求项目投资方——陈红军冶金有限责任公司按计划持续推进项目建设，确保稳定生产运营，提高经济效益，并在生产过程中高度重视节能减排和生态环境保护。

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越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将与各位代表参观得农电解铝厂技术调度区。图自越通社

据介绍，经过11年建设，位于仁基工业园的得农电解铝厂一期工程已正式投产，年产能为15万吨铝锭；二期工程建成后，总产能将提升至30万吨，计划于2026年第四季度投运；三期工程完成后，总产能将达到45万吨，预计于2027年第一季度建成。

得农电解铝厂是越南首个电解铝试点项目，也是越南铝工业产业链的重要组成部分。该项目旨在落实越共中央政治局关于发展铝土矿、氧化铝和铝工业的战略部署，助力林同省建设成为越南铝工业中心。

据介绍，该厂生产的铝锭纯度达99.71%，采用500千安（500kA）大型预焙电解技术，可为汽车制造、机械加工、电气电子、建筑、新能源及航空航天等高附加值产业提供重要原材料保障，兼具满足国内市场需求和开拓出口市场的能力。

项目还将带动林同省及西原地区、南中部沿海地区经济社会发展，预计创造约3500个直接和间接就业岗位，每年可减少约15亿美元的铝产品进口。

林同省人民委员会表示，得农电解铝厂项目于2012年底获政府批准建设，历经多次调整，目前总投资约2.8万亿越盾，占地128公顷。（完）

越通社
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