第七届越武道世锦赛巴黎举行 铸就越南体育外交亮丽名片

越武道起源于越南，现已在许多国家广泛发展。在法国，这门武术已成为武术生活的一部分，拥有超过一万名练习者和约50家属于法国越武道体系的俱乐部。

组委会成员 阮庭黄武术大师：“越武道的发展得益于几代武术大师的贡献以及这项运动开放的精神。我们在世界各地，从欧洲、越南——这门武术的发源地——到非洲和美洲，举办交流、培训和比赛活动。越南人将越武道带到了许多地方。同时，我们始终欢迎所有人加入这门武术。”

越武道世界锦标赛每四年举办一次，与欧洲锦标赛交替举行。

2026年的赛事具有特殊意义，恰逢世界越武道联合会和世界越武道大师理事会成立30周年纪念在巴黎举行。这也是越武道不断扩展、成为多国体育文化运动的三十年历程的里程碑。

世界越武道大师理事会主席 陈元道大师：“越武道目前已在约20个国家传播，大家都知道越武道，并练习越武道。同时，他们在练习时也会说越南语。这是越武道的骄傲，同时我认为这也是整个越南的骄傲。”

因此，第七届世界锦标赛不仅是一场体育竞赛，也是彰显纪律、意志、团结精神和尚武精神等越武道核心价值的机会。

老茅拳项目金牌获奖者 陈宝灯：“我感到非常幸福。在决赛中，我与一位从小一起训练、亲密无间的朋友同场竞技。因此，我很高兴能和他以及在场所有人分享这个特别的时刻。我也很自豪能获得最高荣誉，这得益于教练员和大师们的指导。我从2011年开始练习越武道，至今已整整15年。我的父亲是比利时的一位武术大师，正是他带我走进了越武道。之后，我继续练习，因为我真的热爱这门武术，热爱这里的人们，尤其热爱越武道社团的氛围。”

越南驻法国大使 郑德海：“不得不说，这是一个非常重要的活动，展现了越南武术外交在世界上的影响力。我们见证了很多国际朋友参加这个活动，也见到了许多有代表团参加的国家的外交官，比如马里大使和一些其他国家的大使。可以说，我们已经将越南武术——越武道带向了世界。而法国巴黎是其中的中心之一，通过这里，我们传播了这门武术的价值，不仅是体育武术，更是越南文化之美和崇尚武德的精神。”

第七届越武道世界锦标赛凭借其国际规模以及来自多国众多武术大师和运动员的参与，有助于加强越南、法国及各参与国之间的文化交流，将越南的形象、精神和传统价值更贴近国际朋友。（完）