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昆岛——碧海蓝天间的“红色地址”

据昆岛国家遗迹区管理委员会统计，7月1日至22日期间，前往杭阳烈士陵园、杭胶烈士陵园、昆岛博物馆及各历史遗迹参观、祭奠的游客量达近7.25万人次。游客数量大幅增长，对维护治安秩序、交通疏导、环境卫生以及住宿、交通运输等服务保障提出了更高要求。昆岛特区和遗迹管理部门悬挂了1600多面红旗，摆放了3000余盆鲜花，并安排工作人员24小时值守，全力保障系列缅怀活动顺利开展。

胡志明市昆岛特区人民委员会副主席 阮文孟: “我们已全面核查烈士家属和革命有功人员名单，确保各项优抚政策得到及时、充分落实。昆岛特区越南祖国阵线委员会积极动员社会资源，为家境困难的优抚对象修缮住房。地方政府还与全国各省市及邻近乡坊密切配合，周密组织“寻根之旅”等纪念活动，同时对城区街道进行布置美化、开展环境卫生整治，确保各项祭奠和纪念活动庄重、有序举行。”

在各历史遗迹，巴地—头顿省博物馆—图书馆昆岛分馆与昆岛特区人民委员会联合举办题为 “一段难忘岁月 一生感恩铭记”的专题展览，展出近200件文献、图片和实物。

巴地—头顿省博物馆—图书馆副馆长、昆岛国家特别遗迹区工作负责人 范氏八：“馆方安排安保力量24小时值守各处遗迹，及时满足各地游客参观、祭奠需求；讲解员连续加班开展讲解工作，切实发挥革命传统教育作用”

在杭阳烈士陵园，成千上万名民众静静走过一排排墓碑，深切缅怀为祖国英勇献身的英雄烈士。

河内市玉河坊游客 邓芳海：“这里是一处享誉全国的重要历史遗迹，也是每一位越南人民都希望亲身来到的地方。我内心十分感动，更深刻地体会到革命战士当年所承受的艰难困苦。”

昆岛不仅守护着民族的历史记忆，也正稳步推进可持续发展目标。当地持续完善交通、港口、电力、供水等基础设施，优先发展生态旅游，加强森林和海洋生态系统保护，努力将昆岛建设成为高品质旅游目的地。经济社会的发展不仅没有冲淡历史记忆，反而更加彰显了革命先烈牺牲奉献的深远意义。

值此越南荣军与烈士日79周年之际，昆岛继续彰显其作为全国革命“红色地址”的重要地位。七月络绎不绝的寻根祭奠人流，不仅体现了越南民族“饮水思源”的优良传统，更激励着新时代的人们铭记历史、砥砺前行，为建设更加富强的祖国而努力奋斗。（完）

越通社
#昆岛 #红色地址 #杭阳烈士陵园
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