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在数字空间塑造越南文化特色与文化主权

在越南文化发展中央指导委员会会议上，越共中央总书记、国家主席苏林明确指出，当前面临的大空白之一是“在数字环境中，积极文化价值的吸引力与传播能力尚未跟上数字平台和数字内容的发展速度”。这是阻碍文化转化为内生资源、软实力以及国家发展动力瓶颈所在。

TikTok配合开展“吟唱越南”活动，积极在数字平台上弘扬越南文化特色并推广越南旅游形象。图自胡志明市旅游局
TikTok配合开展“吟唱越南”活动，积极在数字平台上弘扬越南文化特色并推广越南旅游形象。图自胡志明市旅游局

越通社河内——在越南文化发展中央指导委员会会议上，越共中央总书记、国家主席苏林明确指出，当前面临的大空白之一是“在数字环境中，积极文化价值的吸引力与传播能力尚未跟上数字平台和数字内容的发展速度”。这是阻碍文化转化为内生资源、软实力以及国家发展动力瓶颈所在。

越共中央总书记、国家主席苏林分析指出：“在数字空间日益塑造社会认知、审美和生活方式的背景下，这一空白对将民族文化资源转化为软实力和价值引导力的能力提出了挑战。如果不尽快加以克服，外来价值将日益占据优势，削弱民族文化的吸引力，并对保持特色、巩固信念和传承越南价值体系构成新挑战。”

据《Digital 2026》报告显示，截至2025年底，越南互联网用户约8560万人，相当于总人口的84.2%；社交网络用户标识数量约达7900万。如今，每一台联网设备既是接收文化的门户，也是向数百万人传播信息的节点。一首民歌、一道传统美食、一处名胜古迹等。在发布短短几分钟后便可为全世界所熟知。但在数字环境中，内容必须通过激烈的竞争才能赢得全球公众的关注。

当前，民族丰富的文化宝库与现代文化产品的创作能力之间，庞大的遗产数量与将其转化为数据、知识和知识产权的能力之间，数字平台的快速发展与越南文化的国际传播能力之间，均存在着较为明显的差距。

为使文化真正成为软实力和国家竞争力，需要继续完善体制、政策及相适应的发展生态系统。文化领域的数字化转型不仅旨在追求经济效益，更注重保护和弘扬特色价值、历史深度及各种创新表达形式。除了资料数字化外，还必须创作出易于被发现、理解、喜爱、分享并能持续激发创新灵感的内容。文化数据需要进行标准化、标识化，确保版权、连接性及可重复利用性。



与生产并行的是主动的分发策略：积极内容需要利用数据来识别受众，选择恰当的时机、形式和平台，主动构建社区，并与各大平台配合，面向世界开展越南文化推广活动。同时，加大对国内数据库、搜索引擎和分发渠道的投资发挥着关键作用，因为自主能力是数字文化主权的重要组成部分。

在新阶段，越南确立了符合发展导向的“三大转变”，即：从将文化视为一个发展领域的思维，转变为确立文化是社会的精神基础、发展支柱和新增长动力；从传统文化空间，转变为在实体空间和数字空间中同步发展文化；从以保护为主的思维，转变为将保护与创新紧密结合。

与此同时，推进落实四大重点任务，为未来几年的文化发展奠定基础。其一，继续完善体制，实现突破，以释放全社会的创新活力，有效动员、分配和使用各项资源用于文化发展。其二，推进数字空间文化主权建设，提升越南文化价值的吸引力和传播力，同时切实维护越南文化价值。其三，推动将文化遗产与文化资源转化为知识、知识产权、创新产品，以及用于教育、科技、文化产业和创新的资源。其四，将文化产业打造成为新的增长动力，把文化力量转化为国家竞争力。

上述导向不仅是对已指出的“短板”的破解之道，更开启了一种全新的切入方式：当文化真正被置于应有位置，并借助创新思维、科技与市场机制进行运转时，数字空间将不再是挑战，而将成为积极文化价值强劲、可持续传播并具备引导力的广阔舞台。（完）

越通社
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