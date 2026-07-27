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截至7月25日 越南已从老挝、柬埔寨归集烈士遗骸1024具

越南国家烈士遗骸搜寻、归集与身份鉴定指导委员会（简称515国家指导委员会）7月25日通报，“500个昼夜”专项行动持续推进，截至当日已累计寻获烈士遗骸1488具。其中，境内发现466具，境外寻获1024具（老挝174具、柬埔寨850具）。

2026年5月12日，西宁省人民委员会在平协国际口岸（平协乡）举行仪式，迎接在柬埔寨牺牲的158具越南志愿军和专家烈士遗骸归国。图自越通社
2026年5月12日，西宁省人民委员会在平协国际口岸（平协乡）举行仪式，迎接在柬埔寨牺牲的158具越南志愿军和专家烈士遗骸归国。图自越通社

越通社河内—— 越南国家烈士遗骸搜寻、归集与身份鉴定指导委员会（简称515国家指导委员会）7月25日通报，“500个昼夜”专项行动持续推进，截至当日已累计寻获烈士遗骸1488具。其中，境内发现466具，境外寻获1024具（老挝174具、柬埔寨850具）。

行动期间，有关部门新发现7处烈士集体墓。宣光省发现5处，共埋藏23具烈士遗骸；胡志明市黎氏莲公园区域发现103具烈士遗骸及2处集体遗骸掩埋点。

目前，全国共有32支专业搜寻队伍、1541名工作人员在一线执行任务。其中境内13支、456人；境外19支、1085人，分布为老挝8支403人、柬埔寨11支682人。自行动启动以来，越南已为归集的烈士遗骸举行13场迎接、追悼和安葬仪式，共安葬735具。

在DNA鉴定方面，全国已组建264个采样组，投入约3500名工作人员。截至目前，已完成对79768座烈士墓的采样工作，其中55626座符合采样条件，占69.73%。烈士亲属DNA样本采集已完成93464份，其中53036份已完成分析并录入国家数据库。

此外，各相关单位接收并保存地方移交的15729份烈士遗骸样本。越南军事法医研究院已接收15个省市移交的13231份样本，完成其中130份的鉴定。

排雷除爆保障方面，全国累计完成清理面积8462.16公顷，占计划总面积22725公顷的37.24%。其中，宣光省渭川县核心区域已完成排雷3566.7公顷，达该区域计划面积的79.97%。(完)


VWAI移交50多份档案和遗物，服务500个昼夜烈士遗骸寻找战役。图自越通社

500个昼夜战役：移交50多份档案和遗物

当天下午，VWAI向国家烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指委会）移交了50多份档案和遗物，以服务“500个昼夜战役”烈士遗骸寻找、归集和身份确认战役。

越通社
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