体育

逆转战胜泰国，越南男排首夺SEA V.Cup冠军

经过多年等待，越南男排终于圆梦。7月26日晚在雅加达举行的2026年东南亚排球锦标赛（SEA V.Cup）第二站决赛中，越南队以3比2逆转战胜泰国队，队史首次夺得该项赛事冠军，书写了越南排球的新篇章。

越南男排首夺SEA V.Cup冠军 图片来源：SAVA
越南男排首夺SEA V.Cup冠军 图片来源：SAVA

越通社河内——经过多年等待，越南男排终于圆梦。7月26日晚在雅加达举行的2026年东南亚排球锦标赛（SEA V.Cup）第二站决赛中，越南队以3比2逆转战胜泰国队，队史首次夺得该项赛事分站赛冠军，书写了越南排球的新篇章。

本届赛事是东南亚排球锦标赛从前身SEA V.League改制为杯赛后的首届比赛，越南队也首次闯入决赛。在过去四年共七站比赛中，泰国与印度尼西亚各自三次登顶，并列历史最佳，而柬埔寨则在今年首站决赛中击败印尼，成为新科冠军。相较之下，越南队此前的最佳成绩仅为2023年和2025年的两次亚军。

决赛面对老对手泰国队，越南队承受着不小压力。尽管半决赛他们刚以3比1力克东道主印尼，状态正盛，但小组赛阶段越南曾在大比分2比0领先的情况下被泰国队连扳三局，遭遇逆转。泰国队则在半决赛直落三局轻取柬埔寨，体能和心理层面占据一定优势。

首局比赛，泰国队展现出老道经验，多次在落后2至3分的情况下完成反超，以25比22先声夺人。第二局，意大利籍主帅费代里科·兰帕佐及时调整战术，越南队拦网环节持续施压，并在中局顽强追平。关键时刻，丁文方势大力沉的发球帮助球队以23比21领先，随后杨文进一记直落底线的发球直接得分，越南队以25比23惊险扳回一局。

第二局的惜败明显影响了泰国队士气。第三局开局阶段，越南队迅速拉开比分，泰国队主帅甚至提前换下多名主力，为后续比赛留力。越南队以25比19再下一城，将大比分反超为2比1。

第四局，泰国队重新遣上全部主力，面貌焕然一新，从开局便确立领先优势。兰帕佐在球队落后4分时果断换下队长玉顺等核心球员，为决胜局储备体能。泰国队以25比15轻松扳平比分，将比赛拖入决胜局。

决胜局，赛场气氛令人窒息。兰帕佐重新派上玉顺、维进等主力，双方战至8比8平。此后，维进发球擦网后突然变向，造成泰国队防守失误，越南队取得领先。紧接着，身高超过2米的世凯拦下对手强力扣球，帮助越南队将优势扩大至11比9。泰国队随后连续失误，越南队一路领先至14比9，最终以15比10拿下决胜局，总比分3比2完成逆转。

这场胜利不仅让越南男排首次捧起SEA V.Cup分站赛冠军奖杯，也结束了该赛事四年来八站比赛中越南队无冠的历史。(完)
越通社
#越南男排，SEA V.Cup，东南亚排球锦标赛，2026年SEA V.Cup，越南排球，泰国男排，越南首次夺冠，雅加达，逆转战胜泰国，男子排球，排球决赛，东南亚体育，越南体育，冠军，国际排球，SEA V.League，越南男排历史首冠，东南亚排球，越南体育新闻，排球赛事
关注 VietnamPlus

从决议到实践

幸福越南

健康越南

相关新闻

越南女排的世界排名升至第32位。图自越通社

越南女排的世界排名升至第32位

越南体育最近迎来一大喜讯，越南女排在2024年国际排联女排挑战者杯中夺得季军，使越南女排的世界排名从第34位已提升至第32位。

更多

越南国际象棋队棋手与越南驻瑞士大使馆干部合影。图片来源：越通社发

国际象棋名将黎光廉以棋为媒 在瑞士推广越南形象

第59届比尔国际象棋节刚刚落幕，越南国际象棋特级大师黎光廉旋即展开了一场意义非凡的外交之旅。7月24日，他前往瑞士首都伯尔尼，拜会越南驻瑞士大使周梅英，在亲切友好的气氛中就赛事经历及越南国际象棋在国际舞台上的发展进行交流。

越武道表演节目。图自越通社

全球发展30载 越武道齐聚于巴黎

7月22日至25日，第七届越武道（Vovinam）世界锦标赛在法国巴黎乔治·卡庞蒂埃体育馆（Georges Carpentier）举行，吸引了来自多个国家的众多武师、运动员和代表参赛。本次赛事由世界越武道总联合会授权在欧洲越武道联合会配合举办，有助于向国际朋友推广越南文化与精神。

新闻发布会场景 图自越通社

16支国际武术代表团将参加第九届越南传统武术国际节

第九届越南传统武术国际节（2026·嘉莱）将于8月2日至5日在嘉莱省归仁坊及省内多地举行。本届国际节以“越南传统武术——绽放精华”为主题，吸引来自9个国家和地区的16支国际代表团及越南国内43支代表团参加。

莲姜国际机场 图自越通社

莲姜国际机场恢复运营 助力林同省拓展国内外航线 推动旅游业发展

越南林同省人民委员会7月21日公布莲姜国际机场恢复运营后的旅游推广及国内、国际航线促进计划。根据计划，自8月19日起，莲姜国际机场日均将执飞36至40个航班，预计每日服务旅客约6800人次，较停运前增加近1000人次。预计2026年最后四个月，经莲姜国际机场出入港的旅客吞吐量将达到约81.6万人次。

位于NovaWorld潘切的高尔夫球场将在2026年体育节期间举办国际赛事。图自越通社

约7000名国内外运动员参加2026年体育节

7月17日，在林同省进成坊的NovaWorld潘切，越南人民公安体育协会与林同省人民委员会、NovaGroup和有关单位召开会议，审查2026年体育节（Sports Festival 2026）的筹备工作并提供官方信息。这被视为在2026年体育节进入高峰期前的一次全面检查。

2026年体育节（Sports Festival 2026）将于7月7日至9月22日在林同省NovaWorld潘切举行。图自tdtt.gov.vn

2026年体育节预计吸引约1.7万名运动员和嘉宾参与

6月27日，越南人民公安体育协会发布消息称，由该协会与林同省人民委员会及NovaGroup联合举办的大型体育系列活动——2026年体育节（Sports Festival 2026）将于7月7日至9月22日重返NovaWorld潘切，届时将举办多项竞赛、交流和社区体验活动。