逆转战胜泰国，越南男排首夺SEA V.Cup冠军

越通社河内——经过多年等待，越南男排终于圆梦。7月26日晚在雅加达举行的2026年东南亚排球锦标赛（SEA V.Cup）第二站决赛中，越南队以3比2逆转战胜泰国队，队史首次夺得该项赛事分站赛冠军，书写了越南排球的新篇章。



本届赛事是东南亚排球锦标赛从前身SEA V.League改制为杯赛后的首届比赛，越南队也首次闯入决赛。在过去四年共七站比赛中，泰国与印度尼西亚各自三次登顶，并列历史最佳，而柬埔寨则在今年首站决赛中击败印尼，成为新科冠军。相较之下，越南队此前的最佳成绩仅为2023年和2025年的两次亚军。



决赛面对老对手泰国队，越南队承受着不小压力。尽管半决赛他们刚以3比1力克东道主印尼，状态正盛，但小组赛阶段越南曾在大比分2比0领先的情况下被泰国队连扳三局，遭遇逆转。泰国队则在半决赛直落三局轻取柬埔寨，体能和心理层面占据一定优势。



首局比赛，泰国队展现出老道经验，多次在落后2至3分的情况下完成反超，以25比22先声夺人。第二局，意大利籍主帅费代里科·兰帕佐及时调整战术，越南队拦网环节持续施压，并在中局顽强追平。关键时刻，丁文方势大力沉的发球帮助球队以23比21领先，随后杨文进一记直落底线的发球直接得分，越南队以25比23惊险扳回一局。



第二局的惜败明显影响了泰国队士气。第三局开局阶段，越南队迅速拉开比分，泰国队主帅甚至提前换下多名主力，为后续比赛留力。越南队以25比19再下一城，将大比分反超为2比1。



第四局，泰国队重新遣上全部主力，面貌焕然一新，从开局便确立领先优势。兰帕佐在球队落后4分时果断换下队长玉顺等核心球员，为决胜局储备体能。泰国队以25比15轻松扳平比分，将比赛拖入决胜局。



决胜局，赛场气氛令人窒息。兰帕佐重新派上玉顺、维进等主力，双方战至8比8平。此后，维进发球擦网后突然变向，造成泰国队防守失误，越南队取得领先。紧接着，身高超过2米的世凯拦下对手强力扣球，帮助越南队将优势扩大至11比9。泰国队随后连续失误，越南队一路领先至14比9，最终以15比10拿下决胜局，总比分3比2完成逆转。



这场胜利不仅让越南男排首次捧起SEA V.Cup分站赛冠军奖杯，也结束了该赛事四年来八站比赛中越南队无冠的历史。(完)