以文化资源唤醒都市空间

越通社河内——文化空间不仅存在于被保护的古迹中，还体现在每一座建筑、每一个街角和城市记忆之中。根据越共中央政治局关于发展越南文化第80-NQ/TW号决议的要求，多个地方正在设法将这些价值带回生活，使其成为创意和可持续发展的内生资源。



连日来，河内继续推进多项重点方向和活动，以落实“文脉—本色—创新”导向的首都发展目标，将文化和创新创意作为发展动力。典型的是启动了“创意基础设施发展计划”和“2026年创意空间设计大赛”，旨在通过结合可行运营模式的设计理念，“唤醒”旧工厂、搬迁后的建筑、手工艺村、公园、广场和公共空间等都市空间。



与此同时，河内继续强调《首都百年愿景总体规划》中的各方向，其中确定文化在发展进程中处于中心地位。该市目标是保护内城历史空间结构，保存古街、古街区、还剑湖、西湖、文庙—国子监、红河轴线和手工艺村体系等重点遗产区域；同时发扬“村在城中,城在村间”的特色模式，按现代化方向发展都市但绝不牺牲本色。该规划还优先扩展绿色空间和公共空间；将搬迁后的地块改造为公园、文化中心、博物馆和创意空间。



在顺化市举办的全国顺化牛肉粉节上，一份完整的顺化牛肉粉正准备出售给游客。图自越通社



凭借6489处遗迹、3项联合国教科文组织认定的非物质文化遗产、1项世界文献遗产以及约1350个手工艺村，河内拥有发挥文化资源的巨大优势，致力于建设遗产城市、创意城市和“文脉—文明—现代—幸福”的首都。



7月22日，胡志明市旅游促进中心和市艺术中心签署了合作备忘录，以推动2026—2030年文化旅游业和创意产业发展。该活动标志着旅游与表演艺术连接的新进展，旨在发展文化产业并提升旅游目的地品牌。



在2026—2030年阶段，两个单位将配合发挥优势，构建特色文化旅游产品生态系统，重点发展艺术旅游、夜间旅游、节庆旅游以及服务于MICE客源群体的项目。双方一致同意加大在媒体系统上对艺术活动的宣传推广力度，并为旅行社、媒体和国际合作伙伴组织famtrip和presstrip考察团。该市还继续对改良剧、戏曲、木偶戏等传统艺术形式进行系统化投入，同时发展当代艺术，以打造具有特色的旅游产品品牌。



在顺化市，7月23日，顺化市历史科学协会举办了“顺化之地文化遗产识别”科学研讨会，与会者包括研究人员、科学家、专家和管理机构。研讨会聚焦阐明顺化的价值体系和文化遗产本色，同时提出在新发展背景下保护和弘扬遗产的解决方案。许多人强调了遗产特别是美食、节庆、音乐和信仰在旅游和文化产业发展中的作用；同时建议推进数字化转型、建设遗产数据库和发展创意城市模式。



在顺化皇城太和殿大朝会场所再现的阮朝元旦节“视朝”礼仪场景。图自越通社

在此之际，顺化市继续通过多项大型活动推动文化、旅游和产业发展，突出的是以“City Awakening - 唤醒遗产”为主题的2026年顺化遗产与国际音乐节——顺化Wonderverse音乐节，将遗产、当代音乐与现代表演技术相结合。与此同时，“顺化—美食之都2026”计划以“顺化牛肉粉日”为主题，汇聚数十个展位、艺人和厨师，旨在弘扬美食遗产价值，推广顺化牛肉粉品牌，传播古都文化本色。



当文化真正在当代生活中得到滋养时，每一处空间、每一个传统价值都将继续传播，助力构建一个富有特色、充满活力和可持续发展的越南。传统价值与创意、技术和现代生活需求相连接，遗产将不仅被保存，更将继续“活着”、传播，并为国家的可持续发展创造新的动力。（完）