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处理反洗钱困难与障碍的特殊机制和政策

越南政府刚于2026年7月24日颁布第66.23/2026/NQ-CP号决议，出台特殊机制和政策，以处理反洗钱法律中的困难和障碍，从而满足履行国际税务信息交换承诺的迫切要求。

越通社河内——越南政府刚于2026年7月24日颁布第66.23/2026/NQ-CP号决议，出台特殊机制和政策，以处理反洗钱法律中的困难和障碍，从而满足履行国际税务信息交换承诺的迫切要求。

该决议对2022年《反洗钱法》及相关指导文件中关于受益所有人、客户身份识别信息、客户信息核实、法律协议信息透明度、受益所有人认定标准、按风险对客户分类及信息更新频率等规定进行了修改补充。

补充报告对象在若干情况下收集其他信息

在《反洗钱法》第十条补充第4款：除客户识别信息外，报告对象还须收集：

a) 当客户参与信托时：关于受托人、信托结构、委托人、受益人、监督人（如有）、最终控制个人及其他相关方的信息；

b) 对于人寿保险合同：在指定受益人时立即收集受益人信息。团体保险情况下：收集身份证件及证明与被保险人关系的材料。在给付时核实受益人信息。

修改法律协议信息透明度的规定

修改《反洗钱法》第二十二条：

1. 受托人有责任收集和更新关于委托人、受托人、受益人、监督人（如有）、最终控制个人的身份信息。若各方为法人或法律协议，则须收集基本信息和受益所有人信息。

2. 在类似信托协议中承担与受托人相当角色一方负有同等责任。

3. 受托人收集代理人或其他服务提供者（如有）的基本信息。

4. 信息自停止参与协议之日起至少保存5年。

5. 国家银行和主管机关有权要求提供信息。

修改受益所有人认定标准

修改第19/2023/NĐ-CP号法令第七条：

1. 对个人的受益所有人：确定为最终拥有或控制账户、关系或交易的个人。

2. 对组织的受益所有人：

a) 直接或间接持有25%以上注册资本或有表决权股份的个人。报告对象逐层审查所有权结构。具有人身关系或合同关系的个人群体合计持有25%以上的，被认定为受益所有人。

b) 若无法按a项认定或有疑点，则通过其他方式（任命、免职、修改章程、财务决策、重组、解散等）确定控制个人。

c) 若无法按a、b项认定，则确定为具有最高权限的高级管理人员（国家资本代表除外）。

d) 对上市公司，根据已公布信息认定。

3. 对基金（在境外设立）：受益所有人为创始人、管理委员会成员、受益人和最终控制个人。若上述角色由组织担任，则认定该组织的受益所有人。若受益人被按群体指定，则确定在给付时的识别标准。

4. 对法律协议：

a) 信托：受益所有人包括委托人、受托人、受益人、监督人和最终控制个人。若受益人按群体指定，则在给付、行使权利、累积终止或受托人自行决定时确定标准。

b) 类似信托的协议：类似认定。

c) 若各方为法人或法律协议，则认定各方的受益所有人。

5. 对人寿保险：受益所有人为实际享受权益的个人。

该决议自2026年7月24日起生效，有效期至2027年2月28日。若修改的法律、法令、通知在2027年3月1日前生效，则本决议相应规定终止效力。在有效期内，若与其他文件规定不一致，以本决议为准。本决议生效前已收集的信息仍具有法律效力。当本决议失效时，已合法完成的工作无需重新执行，另有规定的除外。（完）

越通社
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