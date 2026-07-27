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📝时评：迈向新发展阶段的各项转变：关键在于行动

没有任何一个国家能在完全不受困难与挑战影响的情况下实现发展。关键在于能否及早洞察风险以主动做好准备。从这一实践出发，越共第十四届中央委员会第三次全体会议确立了第四个战略转变，从针对具体风险的被动处置，转向主动预防、提升承受力并坚决捍卫国家。这不仅是国防与安全方面的要求，更是处于动荡世界中的发展思维。

越共中央总书记、国家主席苏林在闭幕会上讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在闭幕会上讲话。图自越通社

越通社河内——没有任何一个国家能在完全不受困难与挑战影响的情况下实现发展。关键在于能否及早洞察风险以主动做好准备。从这一实践出发，越共第十四届中央委员会第三次全体会议确立了第四个战略转变，从针对具体风险的被动处置，转向主动预防、提升承受力并坚决捍卫国家。这不仅是国防与安全方面的要求，更是处于动荡世界中的发展思维。

越南有一句俗话：“莫等风暴至，方思修房屋‌”（未雨绸缪、防患未然）。这不仅是应对自然灾害的经验，更是国家治理中的深刻启示。事实上，有时我们仍偏重于事后处置，即出现不合理现象才去修改，遇到瓶颈才去破解，面临风险才去寻找解决方案。这种做法或许能解决眼前的问题，但相比于早期预防，往往付出的代价要高昂得多。

在世界局势剧烈动荡的背景下，这一教训显得更加深刻。仅在过去几年中，新冠疫情就颠覆了世界，夺走了数百万人的生命。随后，地缘政治冲突、大国战略博弈、供应链中断、极端自然灾害以及网络攻击，接连考验着许多经济体的韧性与承受力。

据联合国统计，2020年全球经济大幅萎缩4.3%，创下数十年来的最大跌幅。仅2024至2025年两年的自然灾害，就在全球范围内造成了超过5000亿美元的损失。在越南，2024年的台风“摩羯”（Yagi）和极端自然灾害也造成了极其严重的损失，金额超过88.748万亿越南盾。

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越南共产党第十四届中央委员会第三次全体会议闭幕式现场。图自越通社

这些数字表明，仅仅实现快速发展是不够的，更重要的是，必须具备足够的实力在难以预料的冲击面前站稳脚跟。

出于这一要求，党的十四大不仅提出了两位数的增长目标，还要求保持政治稳定，确保国防、安全与外交，建设独立自主并深度融入国际的经济体。

在此背景下，当今的保卫祖国不仅是捍卫独立和主权， 也是维持经济安全、能源安全、粮食安全、水资源安全、数据安全、网络安全以及有利于发展的和平环境。换言之，保卫这些基石，也就是在巩固和保持国家发展的动力。

因此，越共十四大三中全会确立的第四个战略转变，正是旨在提升和塑造国家的承受与复原能力。目的并不是为了规避一切风险，而是在变局发生时主动适应与恢复。为此，国家治理也必须从被动应对转向主动预测与预防；确保政治、经济、社会、科技以及关键基础设施等系统的安全、稳定与连续运行。安全是发展的条件，而可持续发展反过来又能巩固安全。所以，必须做到早发现、早预警、早处置、远程处置，绝不让小事拖大。 这一精神始终得到具体落实。在两级地方政府模式运行一年多后，许多问题已被发现，并在实施过程中得到了及时调整，而不是任由其积聚成为更大的梗阻。

政治局即将举行全国研究、学习、贯彻落实越共十四届三中全会决议会议。党和国家主要领导同志将直接传达中央的核心内容。这表明，决议绝不仅仅停留在印发层面，而是从一开始就立即着手贯彻落实。

多年来的实践也表明，决议与现实生活之间的差距往往在于执行环节。越共中央总书记、国家主席苏林也明确指出：“最大的瓶颈依然是执行环节。”

人民正期待着日常生活中能够切实感受到的变化。企业则迫切需要一个更加通畅、成本更低、手续更便利的投资与营商环境。

当前最重要的是行动，需要做到言行一致，且必须用结果来衡量。这一精神也是中央三中全会提出的要求：明确人员、明确任务、明确责任、明确权限、明确时限、明确结果。只有当每一项主张都转化为具体行动和具体成果时，决议才算真正落到实处、深入生活。

正如苏林所强调的：“各项决策的价值与生命力，必须通过实际成果来衡量：瓶颈得到破解、新能力得以建立、体制运转顺畅、资源得以释放、生产力与竞争力大幅提升、国家更加安全、人民获得切实的利益。基于这一认识，必须立即将主张上的统一转化为行动上的统一，把中央的各项决策转化为具体的成果。”

从现在到2030年仅剩四年，距离2045年的目标也不再遥远。每一项正确决策的及时贯彻落实，都将为发展注入新的动力；而组织实施过程中的每一次拖延，都会错失良机。四个战略转变只有转化为具体行动，才真正具备价值与意义。这也是中央三中全会释放出的强烈信号：创造一切必要条件，将宏伟愿望转化为实践中的具体成果。（完）

越通社
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从决议到实践

越南—新纪元

党代会

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