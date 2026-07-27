☀️越通社早安咖啡（2026.7.27）

越南党和国家领导人悼念英雄烈士并瞻仰胡志明主席遗容 图自越通社

越通社河内——·值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，7月26日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏率团前往胡志明市多地敬献花圈、上香，深切缅怀为民族独立、国家统一和人民幸福献身的英雄烈士。

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越共中央总书记、国家主席苏林，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴等领导人在河内北山纪念碑会场出席活动。图片来源：越通社

·值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）之际，7月26日晚，越南电视台联合河内市、胡志明市、宣光省和广治省人民委员会举办大型电视直播连线节目《璀璨星光引路》，深切缅怀为祖国英勇献身的英雄烈士，并向昼夜奋战在烈士遗骸搜寻、收迁和身份确认一线的工作人员致以崇高敬意。阅读



·越共中央总书记、国家主席苏林在2026年7月20日召开的越共十四届三中全会上的指导讲话中强调，土地、海洋、城市、基础设施、资源和数据必须作为一个整体统筹谋划，按照国家战略、区域优势和整体效益进行统筹布局。



·柬埔寨国会主席昆索达莉（Samdech Khuon Sudary）访越将开启两国国会关系新篇章，通过深化双边务实合作，坚持以人民为中心，共同造福两国人民。这是柬埔寨国会副秘书长兼国会咨询委员会主席谢万那烈(Chheang Vannarith) 值此柬埔寨国会主席昆索达莉（Samdech Khuon Sudary）于7月27日至29日率柬埔寨国会高级代表团对越南进行正式访问之际接受越通社驻金边记者采访时强调的内容。



·2026年7月17日，越南政府副总理范氏清茶签署了第1306/QĐ-TTg号总理决定，批准《至2030年及展望至2045年对外战略》。这是越共中央政治局关于越南文化发展的第06-NQ/TW号决议和第80-NQ/TW号决议以及政治局关于“新形势下国际集成”的第59-NQ/TW号决议的具体化；旨在真正将文化打造成为行动尖兵，突破软实力，助力越南在新时代自信主动融入国际并强劲发展。



·据越南工贸部消息，在2025年越南国际采购展（VIS）期间建立的合作联系，为越南驻瑞典商务处继续组织北欧企业代表团参加2026年采购展奠定了基础。从时尚、食品到物流，老合作伙伴的回归以及新企业的参与表明，VIS正逐步成为越南与北欧地区之间务实合作的重要平台。



·没有任何一个国家能在完全不受困难与挑战影响的情况下实现发展。关键在于能否及早洞察风险以主动做好准备。从这一实践出发，越共第十四届中央委员会第三次全体会议确立了第四个战略转变，从针对具体风险的被动处置，转向主动预防、提升承受力并坚决捍卫国家。这不仅是国防与安全方面的要求，更是处于动荡世界中的发展思维。



·越南国家烈士遗骸搜寻、归集与身份鉴定指导委员会（简称515国家指导委员会）7月25日通报，“500个昼夜”专项行动持续推进，截至当日已累计寻获烈士遗骸1488具。其中，境内发现466具，境外寻获1024具（老挝174具、柬埔寨850具）。



· 越南政府刚于2026年7月24日颁布第66.23/2026/NQ-CP号决议，出台特殊机制和政策，以处理反洗钱法律中的困难和障碍，从而满足履行国际税务信息交换承诺的迫切要求。



·越通社驻东欧记者报道，为推动越南与保加利亚在培训、科学研究和医疗卫生领域的合作，2026年7月20日至25日，越南驻保加利亚大使馆与河内医科大学联合组团，对保加利亚进行工作访问。



·值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，胡志明共青团中央委员与内务部、乂安省及越老友好协会7月26日晚在乂安省越老烈士陵园联合举行了庄重的“烛光祭”，表达对国家级烈士英雄的感恩之情与敬仰之意。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春，各中央部门、乂安省及老挝驻越大使馆领导代表一同出席活动。



·文化空间不仅存在于保存完好的历史遗址中，也存在于每一栋建筑、每一个街角和每一份城市记忆中。为了落实越共中央政治局关于越南文化发展第80-NQ/TW号决议，多个地方正努力重振这些文化价值，使其成为创造力和可持续发展的内在资源。



·经过多年等待，越南男排终于圆梦。7月26日晚在雅加达举行的2026年东南亚排球锦标赛（SEA V.Cup）第二站决赛中，越南队以3比2逆转战胜泰国队，队史首次夺得该项赛事冠军，书写了越南排球的新篇章。（完）

