七月份贤良—滨海历史遗迹迎来大量游客

1954年《日内瓦协定》签署后，位于北纬17度线的滨海河17纬度成为越南南北两地的临时军事分界线，国家也因此陷入长期分裂。如今，这条曾见证民族分离的河流静静流淌，迎接着一批又一批前来追忆历史、感悟和平来之不易的游客。

广治省东河坊居民 范氏锦石：“作为一名越南人，大家都知道这里是越南革命历史上的一处红色地标，也是当年国家分裂的象征。今天的和平，是无数先烈和同胞用鲜血和生命换来的。”

对于年轻一代而言，来到贤良—滨海两岸不仅是一次参观，更是一堂生动的历史教育课，让他们更加深刻地理解革命先辈为国家统一所付出的巨大牺牲。

顺化高等专科学校学生 阮德皇英：“来到这里，我感到十分激动，也非常自豪。这里曾是分隔越南南北两地的历史遗迹，而今天却成为连接南北、象征国家和平统一的重要标志。我更加深刻地体会到，和平来之不易，要经历了漫长岁月和无数牺牲才得以实现。能够出生在这样一个书写了无数英雄史诗的国家，能够生活在今天这片由先辈们用生命守护下来的和平土地上，我感到很自豪。”

据贤良—滨海两岸国家级特别历史遗址管理委员会介绍，自7月初以来，已有超过1.2万人次游客前来参观，接待量已达到往年旅游高峰时期水平。

贤良—滨海两岸国家级特别历史遗迹管理委员会主任 黎氏素怀：“每年七月，贤良—滨海两岸都会迎来来自全国各地的大批游客。他们既是来参观革命历史遗迹，也是来缅怀英烈、表达感恩之情。为了做好接待服务，我们调动了管理委员会全部工作人员，每天从早上6点到下午6点坚守岗位，确保遗址随时都有工作人员为游客提供服务。”

战争虽然已经远去，但那段波澜壮阔、可歌可泣的历史记忆依然历久弥新。如今，贤良—滨海两岸不仅是一处见证越南民族历史的重要遗迹，更成为越南人民追求和平、实现国家统一坚定意志的象征。（完）