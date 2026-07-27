隆城机场第二条跑道将于9月完工

越通社同奈——7月27日，越南机场总公司（ACV）表示，经过14个月的施工，截至目前隆城国际航空港（隆城机场）第二条跑道和滑行道的混凝土路面已基本完工。承包商正在调动数百名人员和机械设备，完善剩余工程，确保今年9月底完成该标段。



目前，承包商联合体已备足该标段施工所需的全部材料；同时集中施工排水系统、公务通道，浇筑混凝土结构以完善第二条跑道。预计从8月起，承包商将开始安装第二条跑道的照明系统和设备。



隆城机场共有2条跑道。截至目前，第一条跑道已完成建设、设备安装，并于2025年12月起执行技术飞行。第二条跑道长4公里、宽75米，与第一条跑道平行建设。两条跑道均可接纳目前最先进的商用飞机。



据ACV介绍，隆城机场建于同奈市隆城坊，占地面积5000公顷。这是越南最大的机场，目标成为区域中转枢纽。目前项目正处于冲刺施工阶段，连接交通、供油系统、停机坪等子项已基本完工。各单位正集中人力物力完善旅客航站楼建设及设备安装；建设机场内部交通及必要的航空设施。



预计从9月起，隆城机场将试运行航站楼设备，今年12月投入商业运营。（完）

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