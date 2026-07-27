经济

胡志明市优先推进物流基础设施建设 将直接进出口货物比重提升至80%以上

胡志明市设定了2026—2030年阶段通过持续完善物流基础设施，推进多式联运发展和数字化转型，将经海港、航空港、铁路货站及内陆还箱站（ICD）直接进出口的货物比重提升至80%以上，从而降低物流成本，提升竞争力，推动进出口贸易可持续增长的目标。

位于胡志明市区域的盖梅国际集装箱码头（CMIT）。图自越通社
位于胡志明市区域的盖梅国际集装箱码头（CMIT）。图自越通社

越通社胡志明市——胡志明市设定了2026—2030年阶段通过持续完善物流基础设施，推进多式联运发展和数字化转型，将经海港、航空港、铁路货站及内陆还箱站（ICD）直接进出口的货物比重提升至80%以上，从而降低物流成本，提升竞争力，推动进出口贸易可持续增长的目标。

胡志明市人民委员会在近日发布的《2026—2030年阶段货物进出口战略实施行动计划》中指出，胡志明市力争在2026-2030年阶段推动货物进出口活动可持续发展，实现进口与出口，商品结构、市场布局及贸易方式之间的平衡发展，打造越南商品品牌等。胡志明市也将充分发挥国际商贸、服务和物流高度发达的中心城区，制造加工业集聚发展的工业园区以及拥有深水港优势的沿海地区等各方面综合优势。

该市也提出2026—2030年阶段出口额年均增长10%—11%，进口额年均增长9%—10%；有效控制贸易逆差，力争实现可持续贸易顺差，更好服务重点制造业和出口产业发展等目标。

在物流基础设施和服务方面，胡志明市计划在跨区域基础设施互联互通项目按计划投入运营后，将经海港、航空港、铁路货站及内陆还箱站（ICD）直接进出口的货物比重提升至80%以上。


到2030年，全市企业的物流服务营业收入年均增长13%—16%，物流服务业对该市地区生产总值（GRDP）的贡献率达8%—10%；物流成本占GRDP比重降至11%—14%；建成国际金融中心、新一代自由贸易区，并与现代化、智能化物流中心、国际中转港和货运机场协同发展。

为实现上述目标，胡志明市人民委员会指示各厅局将服务于进出口、物流、仓储基础设施、物流中心、试验检测平台、信息系统及数字化转型等重点目标、任务和项目统筹纳入全市经济社会发展规划、中期和年度公共投资计划中。同时，呼吁各大型企业集团和跨国公司将资金投入生产与出口项目，优先采用先进技术、具有较强市场竞争力并能够融入全球价值链的产品等。

与此同时，胡志明市还将进一步加大交通运营管理，运输工具、港口码头及停车场管理中的信息技术应用和数字化转型力度；实施智慧交通解决方案，确保货物流通过程中的安全、高效和顺畅等。（完）

越通社
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