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越南驻东盟大使孙氏玉香：越南率先落实《东盟共同体2045愿景》

越南加入东盟31周年（1995年7月28日—2026年7月28日）这一里程碑，也是东盟迈入落实《东盟共同体2045愿景》第一年的时刻，迎来诸多新机遇与新挑战。值此之际，越通社驻雅加达记者对越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使进行了采访。

越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使接受越通社驻雅加达记者采访。图自越通社
越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使接受越通社驻雅加达记者采访。图自越通社

越通社河内——越南加入东盟31周年（1995年7月28日—2026年7月28日）这一里程碑，也是东盟迈入落实《东盟共同体2045愿景》第一年的时刻，迎来诸多新机遇与新挑战。值此之际，越通社驻雅加达记者对越南常驻东盟代表团团长孙氏玉香大使进行了采访。

孙氏玉香大使表示，本着庄严的承诺、主动的贡献以及高度负责任地履行成员国义务，越南正积极与东盟各国家一道，紧锣密鼓地将《东盟共同体2045愿景》战略计划中的各项目标转化为具体的合作行动。

越南各部委、各行业正根据各自的职能和任务，紧锣密鼓地为制定《东盟共同体2045愿景》的具体落实计划作出贡献；参与构建落实情况的评估机制；提高东盟内部跨部门、跨支柱的协调效率。

越南已主动将落实《东盟共同体2045愿景》的合作内容融入到各领域的发展计划中，从而产生协同效应并带来务实成果。越南是率先制定并实施2026—2030年阶段《国家行动计划》的国家之一，旨在落实《东盟共同体2045愿景》及东盟共同体各项战略计划。

为实现各项经济发展目标并提升竞争力，孙氏玉香大使认为，越南需要有效利用东盟经济共同体（AEC）以及东盟与各伙伴国之间的自贸协定网络。凭借拥有近7亿人口的东盟市场、拥有约23亿人口的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）经济空间，以及各东盟“10+1”自贸协定体系，越南企业拥有更多拓展市场、更深入参与区域及全球供应链并提高生产能力的机会。

当前阶段，东盟正面临着国际体系运行方式本身发生的剧烈变动，国际法的基本基石、协调国际关系的准则以及多边机构均面临严峻挑战。只有维持共同声音、协调应对变动的能力以及东盟主导机制的有效性，东盟的中心地位和存在价值才能得以稳固保持。

孙氏玉香大使认为，由东盟发起和主导的对话与合作机制需要不断创新并提高效率，以继续发挥作为桥梁的作用，凝聚各伙伴国，其中包括各主要大国积极且具建设性地参与各项合作进程、增进互信、防范冲突风险。东盟也将继续扩大并深化同世界各伙伴国及各区域的关系，以寻找新的合作机遇，同时巩固并深化现有的伙伴关系。

东盟的新目标都需要投入大量资源，而各成员国的发展水平和贡献能力仍存在差异。一方面，东盟需要确保资源方面的自主性，特别是在重要合作领域，减少对外部援助的过度依赖。另一方面，需要构建开放、灵活且适宜的途径，以针对日益增长的合作需求筹集多元化资源。东盟也需要不断改进、提高运作效率，对其机构运行方式、合作活动的制定与实施以及资源的有效利用进行必要的调整和修改。（完）

越通社
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