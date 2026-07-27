时政

中国学者：四项重点部署开启越南发展新阶段

越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会提出的四项重点讨论内容正引发国际学者的高度关注。中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教授在接受越通社驻中国记者采访时指出，这一部署标志着越南从“改机构”向“强治理”的关键转变，为新发展阶段确立了战略方向。

中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教 图自越通社
中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教 图自越通社


越通社河内—— 越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会提出的四项重点讨论内容正引发国际学者的高度关注。中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教授在接受越通社驻中国记者采访时指出，这一部署标志着越南从“改机构”向“强治理”的关键转变，为新发展阶段确立了战略方向。

朱振明表示，越南推进机构改革、调整组织架构和行政区划已取得初步成果，为后续发展奠定了坚实基础。但他同时指出，机构改革只是第一步，如何让新体制高效运行、提升领导能力和治理水平，才是更为迫切的课题。

“组织形式上的改革基本完成后，更重要的是思考如何实现更高效、更科学的治理，”朱振明说，“这不仅是完善体制的内在要求，也是当前最为紧迫的任务。”

这位中国学者认为，苏林在机构改革收官之际迅速提出新的发展方向，展现出对发展时局的精准把握。他指出，若改革止步于机构重组，容易使各级部门产生“任务完成”的错觉，而实际上，治理能力提升和发展任务仍十分艰巨。

朱振明强调：“目前完成的只是形式上的调整，提升国家治理能力才是长期工程。思想观念和行动方式必须加快转变。”
针对苏林提出的四项重点任务——提升党的领导能力和政治体系运行效能、统一高效管理国家资源、以知识和科技驱动发展、主动防范各类风险——朱振明认为，这些都是具有战略意义的发展方向，为越南明确了新阶段的核心任务。

他表示，完成机构与行政区划优化后，越南面临的课题已不仅是维持政府运作，而是进一步提高行政效率、释放国家资源潜力，并依托科技创新和知识经济实现高质量发展。

“这些部署为各级领导干部指明了前进方向，”朱振明说，“改革不会随机构调整而终结，相反，更艰巨的任务才刚刚开始，需要思维方式和工作方式的同步革新。”

朱振明还指出，在全球各国面临发展竞争、科技变革及经济社会安全等多重挑战的背景下，越南强调统一高效配置国家资源，具有重要的现实意义。

同时，他认为以知识和科技驱动发展契合全球趋势，在这一浪潮中，创新能力正日益成为决定国家竞争力和经济增长质量的关键变量。
此外，朱振明表示，主动防范各类风险有助于提升政治体系应对复杂国际国内环境的能力，是新阶段发展的重要保障。

朱振明认为，这四项重点部署既回应了机构改革后的现实需求，也展现出越南着眼长远、构建更加高效治理体系的战略视野。

他说：“最重要的是，不能满足于改革已取得的初步成果，必须持续推进，不断提升党的领导能力、国家治理能力和服务国家发展的能力，才能真正迈入发展新阶段。”（完）


越通社
#苏林 #越共中央总书记 #越共十四届三中全会 #四项重点部署 #中国学者 #朱振明 #国家治理 #治理现代化 #机构改革 #越南改革 #高质量发展 #科技创新 #国家资源管理 #风险防控 #越南发展战略 #云南省社会科学院 #南亚东南亚研究所 #越中关系 #越南政治 #越南经济发展
关注 VietnamPlus

融入国际

越南—新纪元

相关新闻

清华大学环境学院院长刘书明接受越通社驻京记者的采访。图自越通社

中国学者：苏林总书记、国家主席访华为两国科学与环境合作注入新动力

在越共中央总书、国家主席苏林对中国进行国事访问期间，中国学者和专家对此次访问的意义及双边合作前景给予了高度评价。清华大学环境学院院长刘书明教授在接受越通社驻京记者的采访时表示，此次访问不仅巩固了政治关系，也为两国在科学、高等教育及可持续发展领域的合作注入切实动力。

越共中央总书记、国家主席苏林听取关于中国—东盟人工智能（AI）应用合作中心的介绍。图自越通社

中国学者：越中加速打造立体化联通格局

值此越共中央总书记、国家主席苏林访华之际，广西民族大学东盟学院越南研究所所长阳阳在环球时报发表文章，称越中“同志加兄弟”的情谊在“邻里越走越亲”的互动中更加深厚。越中命运共同体的战略意义在全面战略合作中更加凸显。

印度尼西亚东南亚研究中心（CSEAS）主任阿里斯曼接受越通社驻印尼记者的采访。图自越通社

印尼学者：越南连接利益并巩固东盟团结

阿里斯曼指出，加入东盟31年来，越南为东盟共同体三大支柱作出了重要贡献。在政治安全领域，越南始终支持东盟中心地位，为维护地区和平稳定并防止冲突作出积极贡献。

研讨会现场。图自越通社

俄罗斯学者高度评价越南对解决东海问题所做的努力

俄罗斯科学院社会科学信息研究所（INION RAS）6月8日举办题为“保障东海和平与安全的国家间合作法律与制度机制”的国际圆桌研讨会。本次研讨会汇聚了来自俄罗斯、越南以及部分东南亚国家的知名学者、国际法专家和青年研究人员一同与会。

更多

附图。图自越通社

从越共十四届三中全会看四大转变：统一治理凝聚力量

越共中央总书记、国家主席苏林在2026年7月20日召开的越共十四届三中全会上的指导讲话中强调，土地、海洋、 城市、基础设施、资源和数据必须作为一个整体统筹谋划，按照国家战略、区域优势和整体效益进行统筹布局。

处理反洗钱困难与障碍的特殊机制和政策

处理反洗钱困难与障碍的特殊机制和政策

越南政府刚于2026年7月24日颁布第66.23/2026/NQ-CP号决议，出台特殊机制和政策，以处理反洗钱法律中的困难和障碍，从而满足履行国际税务信息交换承诺的迫切要求。

越共中央总书记、国家主席苏林在闭幕会上讲话。图自越通社

📝时评：迈向新发展阶段的各项转变：关键在于行动

没有任何一个国家能在完全不受困难与挑战影响的情况下实现发展。关键在于能否及早洞察风险以主动做好准备。从这一实践出发，越共第十四届中央委员会第三次全体会议确立了第四个战略转变，从针对具体风险的被动处置，转向主动预防、提升承受力并坚决捍卫国家。这不仅是国防与安全方面的要求，更是处于动荡世界中的发展思维。

越共中央总书记、国家主席苏林，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴等领导人在河内北山纪念碑会场出席活动。图片来源：越通社

越南党和国家领导人出席《璀璨星光引路》电视连线节目 缅怀英雄烈士

值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）之际，7月26日晚，越南电视台联合河内市、胡志明市、宣光省和广治省人民委员会举办大型电视直播连线节目《璀璨星光引路》，深切缅怀为祖国英勇献身的英雄烈士，并向昼夜奋战在烈士遗骸搜寻、收迁和身份确认一线的工作人员致以崇高敬意。

黎智青当选顺化市人民委员会主席。图自越通社

黎智青当选顺化市人民委员会主席

7月26日下午，在顺化市第九届人民委员会（2026—2031年任期）第二次专题会议上，顺化市委副书记黎智青以100%赞成票（50/50名与会代表赞成），当选为顺化市人民委员会主席。

塞内加尔非洲一体化、外交和海外侨民事务部部长谢赫·尼昂与越南驻阿尔及利亚大使兼驻塞内加尔大使陈国庆亲切握手。图自越通社

塞内加尔是越南进入西非市场的“门户”

7月25日下午，塞内加尔非洲一体化、外交和海外侨民事务部部长谢赫·尼昂（Cheikh NIANG）在阿尔及尔埃尔·奥拉西酒店（El Aurassi）会见了前来辞行的越南驻阿尔及利亚大使兼驻塞内加尔大使陈国庆。

越南驻柬埔寨大使阮明羽 图自越通社

越柬议会外交为双边关系迈上新台阶注入强劲动力

越南驻柬埔寨大使阮明羽表示，应越南国会主席陈青敏邀请，柬埔寨国会主席昆·索达莉（Samdech Khuon Sudary）将于7月27日至29日对越南进行正式访问。此访必将进一步巩固和深化越柬“睦邻友好、传统友谊、长期稳定、全面合作”的关系。

会见现场。图自经济财政杂志

越南推动国际金融中心建设与金融市场发展

越南财政部副部长陈国方日前与彭博社亚太区总裁李冰（Bing Li）举行工作会谈，就金融市场发展合作、国际投资者对接以及2027年2027年亚太经合组织（APEC）峰会活动筹备等交换意见。

越南外交部副部长邓黄江。图自越通社

第59届东盟外长会：越南在东盟系列会议上留下诸多深刻印记

值此越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠于7月20日至24日出席在菲律宾马尼拉举行的第59届东盟外长会议（AMM-59）及相关会议之际，越南外交部副部长邓黄江接受了越通社记者的采访，介绍了本次会议的突出成果以及越南代表团所作出的贡献。

杜清平同志出任芹苴市委书记。图自越通社

杜清平同志出任芹苴市委书记

7 月 25 日下午，芹苴市委举行会议，公布政治局关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并发表指导性讲话。

越南外交部发言人范秋姮。图自外交部

越南禁止所有形式的强迫劳动

USTR 的这一决定尚未全面反映越南在预防、减少和消除强迫劳动，包括禁止进口使用强迫劳动的产品方面的客观事实与努力。越南严禁所有形式的强迫劳动，严格遵守国际劳工组织（ILO）的规定以及越南作为成员国所签署的各项国际条约和自由贸易协定。