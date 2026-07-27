从越共十四届三中全会看四大转变：统一治理凝聚力量

越通社河内——越共中央总书记、国家主席苏林在2026年7月20日召开的越共十四届三中全会上的指导讲话中强调，土地、海洋、 城市、基础设施、资源和数据必须作为一个整体统筹谋划，按照国家战略、区域优势和整体效益进行统筹布局。



苏林表示，从分散管理转向统一治理国家发展空间和资源，是国家进入新时代的第二个极其重要的转变，其战略目标是：到2030年，越南成为拥有现代工业、中等偏高收入的发展中国家；到2045年，成为高收入的社会主义发达国家。



国家发展空间的分散管理，是按照割据思维、按行政地界或个别领域分割来组织和管辖领土的方式，导致重叠、区域分割和国家资源浪费，缺乏区域联动，投资和土地被碎片化而无法形成大的增长极，推高了物流成本，削弱了竞争力，阻碍了具有国家规模的战略基础设施项目的实施。



越南发展空间和国家资源的管理方式经历了各发展阶段的演变。从越共六大起，管理思维侧重于保障粮食安全和自给自足。到八大、九大、十大和十一大，土地被视为服务于增长、基础设施发展、吸引投资和城市扩张的资源，规划主要按行政地界进行。



到了十二大和十三大，发展空间规划转向可持续方向，将土地视为内源性资源，注重区域联动、多产业融合和有效利用资源， 然而，管理方式仍以分散为主。



越共中央总书记、国家主席苏林在2026年7月20日召开的越共十四届三中全会上的指导讲话。图自越通社

根据十四大方向，国家发展空间规划扩展到多层结构，包括地下、地表、海洋、低空、高空、宇宙和数字空间，其中土地不仅被视为物质价值，还与数据、生态和创新相关联。



统一治理思维着眼于消除地方壁垒，将土地、城市、海洋、资源和数据置于国家战略整体中考量；加强区域联动，发挥各地优势，形成跨区域经济走廊和增长极。



这一模式有助于有效利用资源，降低物流成本，扩大市场，提升经济竞争力，同时推动基础设施协调发展，创造就业，提高收入，并扩大民众获取服务的机会。



为有效实现从分散管理向统一治理的转变，干部队伍起着决定性作用。干部需要革新思维，提升制定区域联动政策、协调各地方各行业资源的能力；具备战略视野和实践能力，将国家利益置于地方局部利益之上。（完）