时政

越南与保加利亚拓展医学培训、研究及制药领域合作

越通社驻东欧记者报道，为推动越南与保加利亚在培训、科学研究和医疗卫生领域的合作，2026年7月20日至25日，越南驻保加利亚大使馆与河内医科大学联合组团，对保加利亚进行工作访问。

越南驻保加利亚大使阮氏明月与河内医科大学校长阮友秀教授，同索非亚医科大学校长博伊乔·兰德捷夫教授举行工作会议。图自越通社
越南驻保加利亚大使阮氏明月与河内医科大学校长阮友秀教授，同索非亚医科大学校长博伊乔·兰德捷夫教授举行工作会议。图自越通社

越通社河内——越通社驻东欧记者报道，为推动越南与保加利亚在培训、科学研究和医疗卫生领域的合作，2026年7月20日至25日，越南驻保加利亚大使馆与河内医科大学联合组团，对保加利亚进行工作访问。

由河内医科大学校长阮友秀教授率领的工作代表团与保加利亚多家顶尖大学、医院及医药企业举行了工作会议。此举开启了许多务实的合作机遇，有助于推动两国合作伙伴之间的对接，并落实越南与保加利亚战略伙伴关系框架下的各项合作内容。

访问期间，河内医科大学与索非亚医科大学签署了合作谅解备忘录（MoU），在越南与保加利亚这两所顶尖医学院校之间建立了教育培训、科学研究和学术交流方面的长期合作框架。

越南驻保加利亚大使阮氏明月在签署仪式上致辞时强调，教育与培训数十年来一直是越南与保加利亚合作最成功的领域之一。一代代曾在保加利亚留学的越南留学生，包括医生、科学家、医疗专家和管理干部，学成归国后都为越南卫生事业的发展做出了重要贡献，同时也成为增进两国人民友谊的桥梁。阮氏明月大使确认，签署该谅解备忘录将为推进两所大学之间的师生交流、科研合作及经验分享创造条件，从而有助于加强越南与保加利亚在教育、科技和卫生领域的合作。

根据协议内容，两校将推进师生交流；开展共同研究课题；联合举办科学研讨会；分享创新培训课程及培养高质量医疗人力资源的经验。索非亚医科大学也表示，愿意在其优势领域接收河内医科大学的研究生，同时联合制定并申报欧盟项目框架下的培训与研究项目。

工作代表团还与索非亚医科大学药学院展开了工作会谈。药学院院长格奥尔基·莫梅科夫（Georgi Momekov）教授陪同参访了保加利亚军队医院及索非亚的多家大型医院，并与保加利亚顶尖医药企业之一的丹森公司（DANHSON）举行了工作会议。

此次访问取得了多项切实成果，有助于拓展两国在教育培训、科学研究、技术转让以及高质量医疗人力资源培养等领域中，各培训机构、医院及企业之间的合作。同时，该行程持续加强了越南与保加利亚合作伙伴之间的连接，为有效落实越南与保加利亚战略伙伴关系框架下的各项合作内容做出了贡献。（完）

越通社
#Nghị quyết 71 #Giáo Dục #Đào Tạo #NQ 71 #医学强强联手 #越保战略绑定 #顶尖名校合璧 #国际科研合作 #医疗人才赋能 #传统友谊薪火
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越南驻保加利亚大使阮氏明月与保加利亚旅游部长伊林·迪米特罗夫。图自越通社

越南与保加利亚推动旅游合作务实可持续发展

据越通社驻欧洲记者报道，当地时间7月8日，越南驻保加利亚大使阮氏明月与保加利亚旅游部长伊林·迪米特罗夫（Ilin Dimitrov）举行工作会谈，就推动两国在新阶段旅游合作的各项措施进行交流。

推动越南与保加利亚的法律和司法合作

推动越南与保加利亚的法律和司法合作

6月22日，越南驻保加利亚大使阮氏明月在保加利亚司法部总部会见了保加利亚司法部部长尼古拉·奈德诺夫（Nikolay Naydenov），并举行工作座谈。双方就加强在新时期两国法律与司法领域合作的各项措施进行了工作交流。

越南在保加利亚及亚洲各国朋友心中的独特印记

越南在保加利亚及亚洲各国朋友心中的独特印记

在保加利亚首都索非亚南部公园举行的亚洲节是连接保加利亚人民与亚洲各国的重要桥梁，为增进各国人民之间的相互了解、友谊与合作做出了积极贡献。今年活动吸引越南、印尼、日本、韩国、中国等亚洲驻该国外交使团参加。

更多

在永福TAL服装公司生产出口美国市场的服装。图自越通社

美新关税政策需基于客观、全面的评估

越南与美国之间的经贸关系取得了跨越式进展，成为推动两国关系提升为全面战略伙伴关系的重要支柱。这一成果建立在合作、相互尊重、透明的精神以及越南在完善体制和遵守国际标准方面不懈努力的基础之上。

苏英勇少将当选清化省人民委员会主席 图自越通社

苏英勇少将当选清化省人民委员会主席

7月27日，清化省委常委会召开会议，公布越共中央书记处关于干部工作的决定。越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉出席并颁发决定。

中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教 图自越通社

中国学者：四项重点部署开启越南发展新阶段

越共中央总书记、国家主席苏林在越共十四届三中全会提出的四项重点讨论内容正引发国际学者的高度关注。中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教授在接受越通社驻中国记者采访时指出，这一部署标志着越南从“改机构”向“强治理”的关键转变，为新发展阶段确立了战略方向。

附图。图自越通社

从越共十四届三中全会看四大转变：统一治理凝聚力量

越共中央总书记、国家主席苏林在2026年7月20日召开的越共十四届三中全会上的指导讲话中强调，土地、海洋、 城市、基础设施、资源和数据必须作为一个整体统筹谋划，按照国家战略、区域优势和整体效益进行统筹布局。

越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春在烈士墓前上香。图自越通社

全国各地同步举行“烛光祭”活动 深切缅怀英雄烈士

值此越南伤残军人与烈士日79周年（1947年7月27日—2026年7月27日）之际，胡志明共青团中央委员与内务部、乂安省及越老友好协会7月26日晚在乂安省越老烈士陵园隆重举行了“烛光祭”，表达对国家级烈士英雄的感恩之情与敬仰之意。越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春，各中央部门、乂安省及老挝驻越大使馆领导代表一同出席活动。

处理反洗钱困难与障碍的特殊机制和政策

处理反洗钱困难与障碍的特殊机制和政策

越南政府刚于2026年7月24日颁布第66.23/2026/NQ-CP号决议，出台特殊机制和政策，以处理反洗钱法律中的困难和障碍，从而满足履行国际税务信息交换承诺的迫切要求。

越共中央总书记、国家主席苏林在闭幕会上讲话。图自越通社

📝时评：迈向新发展阶段的各大转变：关键在于行动

没有任何一个国家能在完全不受困难与挑战影响的情况下实现发展。关键在于能否及早洞察风险以主动做好准备。从这一实践出发，越共第十四届中央委员会第三次全体会议确立了第四个战略转变，从针对具体风险的被动处置，转向主动预防、提升承受力并坚决捍卫国家。这不仅是国防与安全方面的要求，更是处于动荡世界中的发展思维。

越共中央总书记、国家主席苏林，越共中央政治局委员、政府总理黎明兴等领导人在河内北山纪念碑会场出席活动。图片来源：越通社

越南党和国家领导人出席《璀璨星光引路》电视连线节目 缅怀英雄烈士

值此越南荣军烈士节79周年（1947年7月27日－2026年7月27日）之际，7月26日晚，越南电视台联合河内市、胡志明市、宣光省和广治省人民委员会举办大型电视直播连线节目《璀璨星光引路》，深切缅怀为祖国英勇献身的英雄烈士，并向昼夜奋战在烈士遗骸搜寻、收迁和身份确认一线的工作人员致以崇高敬意。

黎智青当选顺化市人民委员会主席。图自越通社

黎智青当选顺化市人民委员会主席

7月26日下午，在顺化市第九届人民委员会（2026—2031年任期）第二次专题会议上，顺化市委副书记黎智青以100%赞成票（50/50名与会代表赞成），当选为顺化市人民委员会主席。

塞内加尔非洲一体化、外交和海外侨民事务部部长谢赫·尼昂与越南驻阿尔及利亚大使兼驻塞内加尔大使陈国庆亲切握手。图自越通社

塞内加尔是越南进入西非市场的“门户”

7月25日下午，塞内加尔非洲一体化、外交和海外侨民事务部部长谢赫·尼昂（Cheikh NIANG）在阿尔及尔埃尔·奥拉西酒店（El Aurassi）会见了前来辞行的越南驻阿尔及利亚大使兼驻塞内加尔大使陈国庆。

越南驻柬埔寨大使阮明羽 图自越通社

越柬议会外交为双边关系迈上新台阶注入强劲动力

越南驻柬埔寨大使阮明羽表示，应越南国会主席陈青敏邀请，柬埔寨国会主席昆·索达莉（Samdech Khuon Sudary）将于7月27日至29日对越南进行正式访问。此访必将进一步巩固和深化越柬“睦邻友好、传统友谊、长期稳定、全面合作”的关系。