越南与保加利亚拓展医学培训、研究及制药领域合作

越通社河内——越通社驻东欧记者报道，为推动越南与保加利亚在培训、科学研究和医疗卫生领域的合作，2026年7月20日至25日，越南驻保加利亚大使馆与河内医科大学联合组团，对保加利亚进行工作访问。



由河内医科大学校长阮友秀教授率领的工作代表团与保加利亚多家顶尖大学、医院及医药企业举行了工作会议。此举开启了许多务实的合作机遇，有助于推动两国合作伙伴之间的对接，并落实越南与保加利亚战略伙伴关系框架下的各项合作内容。



访问期间，河内医科大学与索非亚医科大学签署了合作谅解备忘录（MoU），在越南与保加利亚这两所顶尖医学院校之间建立了教育培训、科学研究和学术交流方面的长期合作框架。



越南驻保加利亚大使阮氏明月在签署仪式上致辞时强调，教育与培训数十年来一直是越南与保加利亚合作最成功的领域之一。一代代曾在保加利亚留学的越南留学生，包括医生、科学家、医疗专家和管理干部，学成归国后都为越南卫生事业的发展做出了重要贡献，同时也成为增进两国人民友谊的桥梁。阮氏明月大使确认，签署该谅解备忘录将为推进两所大学之间的师生交流、科研合作及经验分享创造条件，从而有助于加强越南与保加利亚在教育、科技和卫生领域的合作。



根据协议内容，两校将推进师生交流；开展共同研究课题；联合举办科学研讨会；分享创新培训课程及培养高质量医疗人力资源的经验。索非亚医科大学也表示，愿意在其优势领域接收河内医科大学的研究生，同时联合制定并申报欧盟项目框架下的培训与研究项目。



工作代表团还与索非亚医科大学药学院展开了工作会谈。药学院院长格奥尔基·莫梅科夫（Georgi Momekov）教授陪同参访了保加利亚军队医院及索非亚的多家大型医院，并与保加利亚顶尖医药企业之一的丹森公司（DANHSON）举行了工作会议。



此次访问取得了多项切实成果，有助于拓展两国在教育培训、科学研究、技术转让以及高质量医疗人力资源培养等领域中，各培训机构、医院及企业之间的合作。同时，该行程持续加强了越南与保加利亚合作伙伴之间的连接，为有效落实越南与保加利亚战略伙伴关系框架下的各项合作内容做出了贡献。（完）

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